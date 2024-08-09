Тыкве необходим частый полив, так как она любит влагу, у растения развитая корневая система, которая активно поглощает влагу на всех этапах развития.

Большинство садоводов предпочитают выращивать тыкву через рассаду. Для этого семена сажают в землю в апреле и ставят на подоконник, где температура должна быть не ниже 25 градусов. Ростки начинают появляться при температуре от +10 градусов, но без дальнейшего развития. Через 10 дней после появления ростков землю досыпают.

Рассаду подкармливают дважды минеральными удобрениями. Рассаду высаживают, когда на каждом ростке появляется не менее трех листьев, что обычно происходит через 30 дней.

Перед посадкой рассады ее нужно закаливать, вынося на улицу. Лучшее место для посадки - там, где в прошлом году росли бобовые или томаты. После посадки рассаду накрывают на ночь картонными колпачками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Чтобы предотвратить заморозки, всходы следует накрыть пленкой. После появления первых всходов их прореживают через неделю. При прореживании следует быть аккуратными, чтобы не повредить корни. Если используется пленка для выращивания, после появления саженцев над каждым из них делают дырочки для доступа воздуха.

Тыкве необходим частый полив, так как она любит влагу. У растения развитая корневая система, которая активно поглощает влагу на всех этапах развития, от посадки до созревания плодов. Для полива используется вода не менее 20 градусов, источник воды не должен быть холодным. Чтобы тыква выросла крупной, почву следует подкармливать.

Если погода сухая, удобрения растворяют в воде, если влажная, то используют в сухом виде. Если тыква стала большой, ее нужно поднять над мокрой почвой, чтобы она могла полностью созреть, не подвергаясь гниению.

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