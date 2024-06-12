Украинец отмечает, что его изобретение можно применять как универсальный источник питания, к которому можно подключить практически любую полезную нагрузку.

Александр Согоконь, житель Харькова, разработал и получил патент на солнечный концентратор, обладающий уникальными характеристиками. Настоящее изобретение открывает новые возможности для использования солнечной энергии и поможет решить проблемы с теплоснабжением и горячей водой как для частных домов, так и для многоэтажек.

Об этом рассказали в сюжете BuildingTech.

Солнечные концентраторы используются для сбора солнечной энергии в конструкциях солнечных электростанций (СЭС) и системах подогрева воды. Однако большинство таких установок имеют недостаток в большой ветрозащищенности, что ограничивает их размеры, мощность и производительность.

Кольцевой солнечный концентратор, созданный Александром Согоконем, является новаторским изобретением в этой области. Этот концентратор состоит из сегментированного диска, полностью прозрачного для ветра. Он выстроен из узких полосок с отражающей поверхностью, между которыми остается свободное пространство для циркуляции воздуха.

Благодаря прибору украинского инженера, ограничения на размеры солнечного концентратора могут быть забыты. Кроме того, фокальная часть, где самая высокая концентрация солнечного излучения, расположена в месте, не зависящем от положения солнца на небосводе. Другими словами, в отличие от других солнечных концентраторов, где фокальная часть двигается за солнцем, изобретение харьковчанина имеет неподвижную фокусную точку.

Александр Согоконь указывает, что солнечный концентратор можно рассматривать как универсальный источник тепловой энергии, к которому можно подключиться так же, как к розетке. Другими словами, по его словам, с одним только таким изобретением человек может подключить любой электрический прибор. Ограничение здесь может быть только воображение человека.

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