Вкусный, оригинальный, ароматный и питательный завтрак за 15 минут – это вполне реально и поможет в этом рецепт от суперфиналистки «Мастер Шеф».

Ингредиенты для завтрака, рецептом которого поделилась суперфиналистка «Мастер Шеф 12» Ольга Рябенко, довольно простые и есть в любом холодильнике. Если чего-то нет – можно заменить на другие.

«Завтрак, в прямом смысле… За 15 минут», - отметила Рябенко на своей странице, показывая процесс приготовления.

Рецепт завтрака за 15 минут.

Итак, для завтрака понадобятся следующие ингредиенты: багет, яйца, колбаса, перец, сыр, зелень. Также можно добавить помидор.

Багет необходимо порезать, а мякоть убрать. Яйца вбиваем в глубокую миску и взбиваем венчиком. Сладкий перец и колбасу режем кубиками и добавляем в яичную смесь.

Рецепт завтрака за 15 минут.

Твердый сыр нужно натереть, а зелень измельчить. Эти ингредиенты тоже отправляем в яйца и все перемешиваем.

Теперь выкладываем кружочки из багета на сковороду с маслом. И в каждый кусочек добавляем яичную смесь.

"Хорошо все обжарить, сделать кофе и смаковать, наслаждаясь идеальным утром", - отметила Ольга Рябенко напоследок.

Рецепт завтрака за 15 минут.

Рецепт завтрака за 15 минут.

Также кулинар назвала, в каком количестве она использовала ингредиенты: «Это очень вкусно! 4 куска багета, 3 яйца, ветчина 3 слайса, сыр 40 гр, помидор 1 шт средний».

Подписчики на страницу суперфиналистки «Мастер Шеф» оказались в восторге от такого рецепта завтрака.

Последние новости Украины:

Это самый бомбезный рецепт быстрой пиццы: прямо на сковороде.

Когда надоел обычный омлет: новый рецепт чудесного завтрака.

Всегда просят добавки: рецепт оригинального блюда из молодой капусты.