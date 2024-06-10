Піцу обожнюють мільйони людей у різних куточках світу, а завдяки цьому рецепту притовути цю знамениту італійську страва можна дуже швидко і на пательні.

Піцу на пательні можна приготувати з будь-якого приводу. І на обід, і на вечерю, і коли просто хочеться чогось смачненького.

Вдалим рецептом швидкої піци на пательні поділився і фудблогер Дмитро Бахмєт’єв, пише Politeka.net.

Інгредієнтів знадобиться зовсім небагато. Для тіста - 1 яйце, сіль, 6 ст.л сметани, 6 ст.л борошна. Для начинки – майоне і кетчуп, ковбаска, томати, оливки та сир.

Вбиваємо у глибоку миску яйце, додаємо сіль за смаком, додаємо шість столових ложок жирної сметани 20%, а також борошно.

Швидка піца на сковороді

Тепер змішуємо суміш вінчиком і отримуємо тісто для швидкої піци.

Пательню розігріваємо, додаємо олію і виливаємо тісто. Смажимо цей млинець з двох сторін і зверху змащуємо майонез і кетчупом.

«Далі слайси ковбаски, помідору і порізані оливки», - прокоментував фудблогер хід приготування швидкої піци на пательні.

Швидка піца на сковороді

Зверху на піцу висипаємо потертий сир – кулінар обрав моцарелу.

Тепер накриваємо піцу кришкою, залишаємо на маленькому вогні і чекаємо, щоб сир розтопився.

Останнє що необхідно зробити - віклисти швидку піцу на тарілку і нарізати її.

«І насолоджуємося нереально смачною експрес піцою!», - побажав Дмитро.

Швидка піца на сковороді.

Підписники на сторінку фудблогера погодились, що рецепт швидкоїй піци дійсно дуже вдалий.

«Це найбомбезніши рецепт експрес піци»,

«Це най най,постійно робимо на вечерю,смачно,швидко,можно міняти інгредієнти»,

«Нарешті знаємо, що їсти!»,

«Смакота!».

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