Пиццу обожают миллионы людей в разных уголках мира, а благодаря этому рецепту приставить это знаменитое итальянское блюдо можно очень быстро и на сковороде.

Пицу на сковороде можно приготовить по любому поводу. И на обед, и на ужин, и когда просто хочется чего-нибудь вкусненького.

Удачным рецептом быстрой пиццы на сковороде поделился и фудблогер Дмитрий Бахметьев, пишет Politeka.net.

Ингредиентам понадобится совсем немного. Для теста – 1 яйцо, соль, 6 ст.л сметаны, 6 ст.л муки. Для начинки – майоне и кетчуп, колбаска, томаты, оливки и творог.

Вбиваем в глубокую миску яйцо, добавляем соль по вкусу, добавляем шесть столовых ложек жирной сметаны 20%, а также муку.

Быстрая пицца на сковороде.

Теперь смешиваем смесь венчиком и получаем тесто для быстрой пиццы.

Сковороду разогреваем, добавляем растительное масло и выливаем тесто. Жарим этот блинчик с двух сторон и сверху смазываем майонез и кетчупом.

"Далее слайсы колбаски, помидора и порезанные оливки", - прокомментировал фудблогер ход приготовления быстрой пиццы на сковороде.

Быстрая пицца на сковороде.

Сверху на пиццу высыпаем потертый сыр – кулинар избрал моцареллу.

Теперь накрываем пиццу крышкой, оставляем на маленьком огне и ждем, чтобы творог растопился.

Последнее что необходимо сделать – выложить быструю пиццу на тарелку и нарезать ее.

«И наслаждаемся нереально вкусной экспресс пиццей!», – пожелал Дмитрий.

Быстрая пицца на сковороде.

Подписчики на страницу фудблогера согласились, что рецепт быстрой пиццы действительно очень удачен.

«Это самый безобидный рецепт экспресс пиццы»,

«Это самое самое, постоянно делаем на ужин, вкусно, быстро, можно менять ингредиенты»,

«Наконец-то знаем, что есть!»,

«Вкусность!».

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