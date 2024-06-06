Піца за рецептом, яким поділилася відома українська телеведуча і зірка телеканалу «1+1» Марічка Падалко виходить завжди.

Марічка Падалко розповідала, що піцу вона готує рідко, але, навіть враховуючи те, що замість скалки довелося взяти пляшку вина, страва вдалася.

Отже, для приготування запашної домашньої піци, якому Падалко завдячує ресторатору і переможцю «Мастер Шеф» Євгену Клопотенко, знадобляться такі інгредієнти: 300 г борошна, 20 г живих дріжджів (або 8-10 г сухих), 180 мл води, ½ ч. л. цукру, 1 ч. л. солі, 2,5 ст. л. оливкової олії.

Рецепт домашньої піци.

У миску з просіяним борошном Падалко радить додати сіль, цукор і перемішати. Потім покласти 20 г пресованих дріжджів, добре все перетерти руками.

Додати теплу воду і олію.

«Замішане тісто слід відставати в тепле місце на 45 хвилин, аби воно "підійшло". Потім розкатати. Мені саме вистачило на одне деко. Далі- кетчуп, гриби, сир», - казала Падалко на своїй сторінці в Інстаграм, зізнавшись, що інших начинок вдома просто не знайшлося.

Рецепт домашньої піци.

Потім ставимо піцу в розігріту до 180 градусів духовку на 5-7 хвилин, але часу можна знадобитися довше – це індивідуально.

«Піца просто супер, з’їли за мить»,

«Вчора спробувала готувати піцу таку як у вас, мені сподобалась, дуже дякую»,

«Це воно! Наша українська піца!», - коментували цей рецепт піци підписники на сторінку Марічки Падалко.

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