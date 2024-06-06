Пицца по рецепту, которым поделилась известная украинская телеведущая и звезда телеканала «1+1» Маричка Падалко, получается всегда.

Маричка Падалко рассказывала, что пиццу она готовит редко, но даже учитывая то, что вместо скалки пришлось взять бутылку вина, блюдо удалось.

Итак, для приготовления ароматной домашней пиццы, которому Падалко обязан ресторатору и победителю «Мастер Шеф» Евгению Клопотенко, понадобятся следующие ингредиенты: 300 г муки, 20 г живых дрожжей (или 8-10 г сухих), 180 мл. воды, ½ ч. л. . сахара, 1 ч. л. соли, 2,5 ст. л. оливкового масла.

Рецепт домашней пиццы.

В миску с просеянной мукой Падалко советует добавить соль, сахар и перемешать. Затем положить 20 г прессованных дрожжей, хорошо все перетереть руками.

Добавить теплую воду и растительное масло.

«Замешенное тесто следует оставить в теплом месте на 45 минут, чтобы оно "подошло". Затем раскатать. Мне как раз хватило на один противень. Дальше – кетчуп, грибы, сыр», - говорила Падалко на своей странице в Инстаграм, признавшись, что других начинок дома просто не нашлось.

Рецепт домашней пиццы.

Затем ставим пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, но времени можно понадобиться подольше – это индивидуально.

«Пицца просто супер, съели за мгновение»,

«Вчера попробовала готовить пиццу такую ​​как у вас, мне понравилась, большое спасибо»,

"Это оно! Наша украинская пицца!» , – комментировали этот рецепт пиццы подписчики на страницу Марички Падалко.

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