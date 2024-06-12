Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выдала несколько простых секретов, которые помогут приготовить максимально вкусные и красивые оладьи.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская у себя в Instagram поделилась рецептом вкусных и нежных оладий с бананом и ягодами.

Чтобы приготовить бананово-ягодные оладьи, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

банан - 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 40 г

мука (лучше брать рисовую) – 100 г

разрыхлитель - 6 г

соль - щепотка

свежие ягоды (смородина, малина или черника) – 100 г (или можно заменить на 50 г изюма или сушеной черники)

по желанию можно добавить корицу или ваниль

Для декора:

свежие ягоды (любые)

сахарная пудра – 20 г

В миску "Мастер Шеф" Елизавета Глинская составляет бананы, яйца, сахар и перебивает до однородности с помощью погружного блендера. Или можно просто хорошо размять все вилкой.

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.

Добавляем сухие ингредиенты в банановую массу и снова перебиваем до однородной консистенции. В конце добавляем в тесто промытые и просушенные ягоды и аккуратно перемешиваем.

Жарить банановые оладьи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует либо на антипригарной сковороде, либо на обычной, но ее нужно смазывать небольшим количеством растительного масла. Так оладьи получатся нежирными, поэтому можно не бояться лишних калорий.

Жарим оладьи на разогретой сковороде на среднем огне, накрывая крышкой, до румяности с обеих сторон.

Подавать оладьи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует вместе со свежими ягодами и слегка посыпать сахарной пудрой.

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