Этот рецепт фруктового птичьего молока готовится довольно быстро, поэтому сохраняйте себе в заметки. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г ягодного пюре (например, абрикосового)
- 330 г сахара
- 10 г агара (силой 1200 или 900)
- 125 г сливочного масла комнатной температуры
- 60 г сгущённого молока комнатной температуры
- 160 г белков
- щепотка соли
Приготовление:
Взбейте сливочное масло в течение 2-3 минут до светлой и пышной массы.Добавьте сгущённое молоко и перемешайте до однородности. Ягодное пюре поместите в кастрюлю с толстым дном, добавьте агар и сахар.
Начните варить сироп на среднем огне, помешивая, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Затем уменьшите огонь. В это время взбейте белки с щепоткой соли до пенистой консистенции.
Доведите сироп до температуры 105°C (примерно 6 минут варки), постоянно помешивая лопаткой, чтобы агар не оседал на дне. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в взбитые белки, продолжая взбивать массу на высокой скорости.
После добавления всего сиропа взбивайте ещё около минуты. При желании добавьте пищевой краситель. Уменьшите скорость миксера до минимальной и начните добавлять масляный крем по одной столовой ложке.
Быстро переложите массу в силиконовую форму или кулинарное кольцо, низ которого предварительно затяните пищевой плёнкой. Поставьте форму в холодильник на 2 часа.
Нарежьте суфле на кусочки. Обсыпьте кусочки какао, ягодной пудрой или фисташковой мукой.
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