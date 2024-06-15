Благодаря такому способу приготовления вы получите простую и вкусную закуску к столу и не будете много времени проводить на кухне.

Этот рецепт фруктового птичьего молока готовится довольно быстро, поэтому сохраняйте себе в заметки. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

150 г ягодного пюре (например, абрикосового)

330 г сахара

10 г агара (силой 1200 или 900)

125 г сливочного масла комнатной температуры

60 г сгущённого молока комнатной температуры

160 г белков

щепотка соли

Приготовление:

Взбейте сливочное масло в течение 2-3 минут до светлой и пышной массы.Добавьте сгущённое молоко и перемешайте до однородности. Ягодное пюре поместите в кастрюлю с толстым дном, добавьте агар и сахар.

Начните варить сироп на среднем огне, помешивая, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Затем уменьшите огонь. В это время взбейте белки с щепоткой соли до пенистой консистенции.

Доведите сироп до температуры 105°C (примерно 6 минут варки), постоянно помешивая лопаткой, чтобы агар не оседал на дне. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в взбитые белки, продолжая взбивать массу на высокой скорости.

После добавления всего сиропа взбивайте ещё около минуты. При желании добавьте пищевой краситель. Уменьшите скорость миксера до минимальной и начните добавлять масляный крем по одной столовой ложке.

Быстро переложите массу в силиконовую форму или кулинарное кольцо, низ которого предварительно затяните пищевой плёнкой. Поставьте форму в холодильник на 2 часа.

Нарежьте суфле на кусочки. Обсыпьте кусочки какао, ягодной пудрой или фисташковой мукой.

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