Церковный праздник 6 июня по новому и старому стилю, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

6 июня в церковном календаре чтят день памяти преподобного Виссариона чудотворца.

В этот день 6 июня принято работать на огороде и в поле, и заниматься пропалкой сорняков.

Чтобы здоровье было крепким, обязательно нужно полить овощи и цветы.

Что запрещено делать 6 июня?

В этот день, 6 июня, нельзя употреблять плохие слова, ругаться с родными и нельзя желать другим зла.

6 июня лучше не давать никому в долг денег, существует риск, что вам их больше не отдадут, а с тем человеком поссоритесь.

Нельзя выбрасывать остатки еды из стола.

Не стоит забывать о сорняках, потому что урожая не будет.

Народные приметы и традиции на 6 июня:

У наших предков было множество интересных примет на этот день, среди них:

смотрели, какой 6 июня день, если ветер дует с востока, значит лето будет дождливым.

если ветер северный – будет большое количество осадков летом.

Вечером много жуков – в ближайшее время будет хорошая погода;

ясная погода в этот день к большому урожаю;

Если услышать, как кричат перепела – скоро пойдет дождь

6 июня именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

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