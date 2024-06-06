6 июня в церковном календаре чтят день памяти преподобного Виссариона чудотворца.
В этот день 6 июня принято работать на огороде и в поле, и заниматься пропалкой сорняков.
Чтобы здоровье было крепким, обязательно нужно полить овощи и цветы.
Что запрещено делать 6 июня?
В этот день, 6 июня, нельзя употреблять плохие слова, ругаться с родными и нельзя желать другим зла.
6 июня лучше не давать никому в долг денег, существует риск, что вам их больше не отдадут, а с тем человеком поссоритесь.
Нельзя выбрасывать остатки еды из стола.
Не стоит забывать о сорняках, потому что урожая не будет.
Народные приметы и традиции на 6 июня:
У наших предков было множество интересных примет на этот день, среди них:
смотрели, какой 6 июня день, если ветер дует с востока, значит лето будет дождливым.
если ветер северный – будет большое количество осадков летом.
Вечером много жуков – в ближайшее время будет хорошая погода;
ясная погода в этот день к большому урожаю;
Если услышать, как кричат перепела – скоро пойдет дождь
6 июня именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
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