Судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская показали, как приготовить хрустящую и невероятно вкусную картошку.

У себя Instagram судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская предложили украинцам простой рецепт домашних чипсов в духовке без лишнего жира.

Это отличная закуска и для пикников, и для домашних посиделок за просмотром фильмов или футбольных матчей.

Для приготовления домашних чипсов судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская взяли следующие ингредиенты:

450 г картофеля

1 ч.л. соли

перец черный молотый – по вкусу

1 ст.л. копченой паприки

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. муки

по желанию можно добавлять сухой чеснок, перец чили и любимые травы

Чипсы, как показали звезды "Мастер Шеф", готовятся не из нарезанного слайсами картофеля, а из картофельного пюре. Поэтому картофель чистим, нарезаем, отвариваем в подсоленной воде, а затем сцеживаем и разминаем в пюре.

В картофельное пюре судьи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская добавили соль, перец, копченую паприку, муку, оливковое масло и хорошо перемешали.

На противень, застеленный пергаментом, на расстоянии выкладываем по 1 ст.л. картофельного пюре, сверху накрываем вторым листом пергамента и расплющиваем картофель стаканом или скалкой, как на видео.

Отправляем картофельные чипсы в разогретую до 160 градусов духовку на 20-30 минут, чтобы края подрумянились и начали отставать от пергамента.

Судьи "Мастер Шеф" добавили, что после духовки чипсы могут быть немного мягкими, а также надуваться, но когда они остынут и стабилизируются, то станут идеально хрустящими.

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