Украинцы просят уменьшить обязательный призывной возраст трудоустроенных мужчин, не имеющих военной подготовки до 55 лет.

Мужчины, не имеющие военной подготовки, старше 55 лет, имея множество хронических заболеваний, станут обузой для армии.

Своим мнением поделился автор петиции Сарана Демид на сайте президента Украины.

"Мужчины, не имеющие военной подготовки, старше 55 лет, имея множество хронических заболеваний, станут больше обузой для армии, чем принесут пользу. За то, что на производстве их опыт значительно важнее", - считает автор петиции в обращении к президенту.

По состоянию на 5 июня петиция набрала 845 голосов из 25 000 необходимых.

К слову, при мобилизации в Украине существуют определенные категории граждан, которые не могут быть призваны в службу принудительно. Эти мужчины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины только как контрактники на добровольной основе.

Закон о мобилизации также предусматривает, что военнослужащие, освобожденные из российского плена, имеют право решать, возвращаться ли в службу в ВСУ, исключительно на добровольных началах.

Во время мобилизации в Вооруженные силы Украины могут добровольно присоединиться граждане до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку.

Также могут добровольно заключить контракт лица с инвалидностью, иностранцы и люди без гражданства.

Напомним, что по новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая в Украине, все военнообязанные граждане обязаны обновить свои данные в военно-учетных документах.

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