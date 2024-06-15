В этот раз бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская у себя в Instagram поделилась рецептами освежающих десертов из клубники.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить клубнично-лаймовое желе, а также миндально-клубничное молоко.
Чтобы приготовить клубнично-лаймовое желе, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- клубника – 300 г
- клубничное пюре – 300 г
- сахар – 2 ст.л.
- лайм - 1 шт.
- вода – 100 г
- желатин – 12 г + 60 г воды
- ягоды, сахарная пудра и измельченные орешки для декора
Желатин на 5-10 минут замачиваем в воде, чтобы он набух. Клубнику "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо вымывает и нарезает небольшими кубиками.
Смешиваем нарезанную клубнику, клубничное пюре, цедру и 20-30 г сока лайма, сахар и ставим эту смесь на огонь. Доводим до кипения и провариваем несколько минут, собирая пенку.
После этого добавляем к горячей клубничной массе набухший желатин и хорошо перемешиваем. Разливаем десерт в формочки и отправляем в холодильник до застывания, затем украшаем по желанию.
Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом замечательного летнего напитка, который поможет освежиться в жару – миндально-клубничного молока.
Для этого рецепта нам понадобятся:
- миндальное молоко - 500 г
- клубника – 400 г
- сахар или мед – по вкусу
Половину клубники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает на мелкие кубики, а вторую половину перебивает блендером в пюре. Смешиваем миндальное молоко с клубничным пюре, сахаром, кубиками клубники, отправляем напиток на час в холодильник – и можно наслаждаться.
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