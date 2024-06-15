Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила простые рецепты десертов из клубники, которые помогут освежиться летом.

В этот раз бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская у себя в Instagram поделилась рецептами освежающих десертов из клубники.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить клубнично-лаймовое желе, а также миндально-клубничное молоко.

Чтобы приготовить клубнично-лаймовое желе, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

клубника – 300 г

клубничное пюре – 300 г

сахар – 2 ст.л.

лайм - 1 шт.

вода – 100 г

желатин – 12 г + 60 г воды

ягоды, сахарная пудра и измельченные орешки для декора

Желатин на 5-10 минут замачиваем в воде, чтобы он набух. Клубнику "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо вымывает и нарезает небольшими кубиками.

Смешиваем нарезанную клубнику, клубничное пюре, цедру и 20-30 г сока лайма, сахар и ставим эту смесь на огонь. Доводим до кипения и провариваем несколько минут, собирая пенку.

После этого добавляем к горячей клубничной массе набухший желатин и хорошо перемешиваем. Разливаем десерт в формочки и отправляем в холодильник до застывания, затем украшаем по желанию.

Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом замечательного летнего напитка, который поможет освежиться в жару – миндально-клубничного молока.

Для этого рецепта нам понадобятся:

миндальное молоко - 500 г

клубника – 400 г

сахар или мед – по вкусу

Половину клубники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает на мелкие кубики, а вторую половину перебивает блендером в пюре. Смешиваем миндальное молоко с клубничным пюре, сахаром, кубиками клубники, отправляем напиток на час в холодильник – и можно наслаждаться.

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