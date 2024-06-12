В этот раз на своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом идеальной творожной запеканки.

"Более нежной запеканки вы еще точно не пробовали", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления творожной запеканки "Мастер Шеф" Алена Московченко взяла следующие ингредиенты:

творог (жирный домашний) - 500 г

яйца – 2 шт.

сахар - 50 г (можно добавлять по вкусу)

сливки домашние жирные – 1 ст.л.

крахмал кукурузный – 2 ст.л.

соль - щепотка

молоко - 100 мл

цедра одного лайма (можно заменить на лимон или апельсин)

ванильный сахар

Готовится такая творожная запеканка очень просто и займет минимум вашего времени, а результат получается просто невероятным.

Творог, яйца, сахар, сливки, крахмал, соль, молоко и ванильный сахар "Мастер Шеф" Алена Московченко отправляет в блендер и перебивает все до однородной кремовой текстуры. К творожной массе добавляем цедру и перемешиваем.

Готовую творожную смесь выливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на один час.

"Мастер Шеф" Алена Московченко отметила, что перед подачей нужно дождаться, чтобы запеканка полностью остыла и стабилизировалась. Лучше всего творожная запеканка сочетается со свежими ягодами и кислой сметаной.

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