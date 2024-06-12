В этот раз на своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом идеальной творожной запеканки.
"Более нежной запеканки вы еще точно не пробовали", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления творожной запеканки "Мастер Шеф" Алена Московченко взяла следующие ингредиенты:
- творог (жирный домашний) - 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар - 50 г (можно добавлять по вкусу)
- сливки домашние жирные – 1 ст.л.
- крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- соль - щепотка
- молоко - 100 мл
- цедра одного лайма (можно заменить на лимон или апельсин)
- ванильный сахар
Готовится такая творожная запеканка очень просто и займет минимум вашего времени, а результат получается просто невероятным.
Творог, яйца, сахар, сливки, крахмал, соль, молоко и ванильный сахар "Мастер Шеф" Алена Московченко отправляет в блендер и перебивает все до однородной кремовой текстуры. К творожной массе добавляем цедру и перемешиваем.
Готовую творожную смесь выливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на один час.
"Мастер Шеф" Алена Московченко отметила, что перед подачей нужно дождаться, чтобы запеканка полностью остыла и стабилизировалась. Лучше всего творожная запеканка сочетается со свежими ягодами и кислой сметаной.
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