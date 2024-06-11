Рецепт не требует особых сложностей, однако следует знать, как приготовить творог лучше всего, чтобы не было комочков и сухости.

Такая выпечка не очень сложная для приготовления, однако важно знать, как лучше сделать пирог, чтобы тот не был слишком сладким или кислым из-за творога, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог 5% – 600 г

Яйца – 3 шт

Сахар – 100 г

Манная крупа – 60 г

Сметана 20% – 200 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Масло – 30 г

Щепотка соли

Приготовление:

В чашу блендера поместите 600 г кисломолочного творога, 100 г сахара, пакетик ванильного сахара, 200 г сметаны и щепотку соли.

Добавьте растопленное масло (30 г) и перебейте все до однородной массы (можете использовать обычный блендер).

Влейте 3 яйца и добавьте 60 г манной крупы, затем снова хорошо перебейте до получения гладкой массы. Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте манной крупой, чтобы запеканка не прилипла.

Переложите творожную массу в подготовленную форму.

Выпекайте в мультипечке в режиме "выпечка" или в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут (можете выпекать и в обычной печи для вашего удобства).

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