Наслаждайтесь этой простой и вкусной картофельной запеканкой, которая станет отличным блюдом для семейного ужина, считает кулинарный блогер на своей странице.

Этот рецепт картофельной запеканки идеально подходит для тех, кому нужно быстро и вкусно приготовить еду для всей семьи, не тратя много времени у плиты. Духовка сделает всю работу за вас, а результат порадует вас и ваших близких, подмечает кулинарный блогер ТикТок ivanna_onysko.

Ингредиенты:

Картофель – 2-3 шт.

Твердый сыр – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Мука – несколько столовых ложек

Соль и перец – по вкусу

Растительное масло – 1 ст. л.

Зелень – немного (по желанию)

Приготовление:

Картофель очистите и грубо натрите на терке. Сыр разделите на две части: одну часть натрите на терке для запеканки, другую оставьте для посыпки.

В миске соедините натертый картофель, яйцо, сметану, растительное масло и часть натертого сыра. Добавьте муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте его растительным маслом.

Выложите картофельную массу на противень и разровняйте ее равномерным слоем.

Сверху посыпьте оставшейся частью натертого сыра.

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