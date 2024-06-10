Этот рецепт картофельной запеканки идеально подходит для тех, кому нужно быстро и вкусно приготовить еду для всей семьи, не тратя много времени у плиты. Духовка сделает всю работу за вас, а результат порадует вас и ваших близких, подмечает кулинарный блогер ТикТок ivanna_onysko.
Ингредиенты:
- Картофель – 2-3 шт.
- Твердый сыр – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Мука – несколько столовых ложек
- Соль и перец – по вкусу
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Зелень – немного (по желанию)
Приготовление:
Картофель очистите и грубо натрите на терке. Сыр разделите на две части: одну часть натрите на терке для запеканки, другую оставьте для посыпки.
В миске соедините натертый картофель, яйцо, сметану, растительное масло и часть натертого сыра. Добавьте муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной массы.
Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте его растительным маслом.
Выложите картофельную массу на противень и разровняйте ее равномерным слоем.
Сверху посыпьте оставшейся частью натертого сыра.
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