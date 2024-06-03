В первом квартале текущего года в Украине отмечен рост средней пенсии с 5,3 до 5,7 тысячи гривен, что отражается у данных за апрель. Наибольшее повышение отмечено у судей, средняя выплата которого выросла на 4037 гривен, достигая в среднем 103 874 гривен.

Однако важно отметить, что средняя пенсия не является полностью репрезентативным показателем. Во-первых, размер выплат значительно колеблется в зависимости от региона. К примеру, если в Киеве пенсионеры получают в среднем 7848 гривен, то в Тернопольской области эта сумма составляет всего 4399 гривен.

По данным графика, видно, что из общего количества пенсионеров (10,1 миллиона), большая часть получает сумму до 3000 гривен (2,72 миллиона человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 миллиона человек) получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен. Таким образом, 44% пенсионеров получают выплату до 4 тысяч гривен.

Если учесть и тех, кто получает до 5 тысяч гривен, то такую ​​сумму получают 62,6% находящихся на пенсии украинцев. Большинство украинских пенсионеров не получают средней пенсии в 5,7 тысячи гривен. Эта выплата рассчитывается как среднее арифметическое, а не среднее медиа. Второй показатель показал бы реальную сумму, которую получают большинство украинцев в пенсионном возрасте, и эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тысяч гривен.

После проведения реформ среди гражданских пенсионеров возникла отдельная категория, на которую не распространяется общая пенсионная формула – судьи. С начала года средний размер пенсий увеличился на 4 037 гривен и теперь составляет 103 874 гривен. В сравнении, для большинства пенсионеров такие суммы остаются недостижимыми, поскольку их выплаты не могут превышать 10 прожиточных минимумов, что на сегодняшний день составляет 23 610 гривен.

Судьи относятся к исключениям, ведь их пенсии начисляются по специальной формуле. Обычным гражданам после выхода на пенсию следует получать менее 30% от прежней зарплаты в виде пенсии, тогда как судья с 35 годами стажа может рассчитывать на 80%.

Источник: OBOZ.UA

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