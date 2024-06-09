ЭТот рецепт мяса подойдет лучше всего к мягкой вырезке, ошейку или филе без костей. Главное подготовить правильно маринад для блюда, чтобы получить насыщенный вкус, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.
Ингредиенты:
- Свиная или телячья вырезка (ошейок свиной тоже подойдет) – 1 кг
- Приправа для мяса – 0,5 ч.л.
- Паприка – 0,5 ч.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Свежемороженые вишни – 200 г
- Вишневый сок (пакетированный) – 300 мл
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Соевый соус – 5-6 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сахар – 1-2 ч.л.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
Мясо нарежьте небольшими кусочками и положите в миску. Добавьте приправу для мяса, паприку и столовую ложку растительного масла. Хорошо перемешайте, чтобы мясо было равномерно покрыто специями и маслом.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте мясо по 2 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Обжаренное мясо переложите в кастрюлю с толстым дном.
В кастрюлю с мясом влейте вишневый сок. Добавьте вишни, кетчуп, соевый соус и измельченный чеснок. Перемешайте все ингредиенты.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и тушите мясо в вишневом соусе до испарения жидкости, примерно 30-40 минут. Периодически помешивайте, чтобы мясо не пригорало.
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