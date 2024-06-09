Мясо в вишневом маринаде будет более насыщенным с ярким ароматом и не останется слишком сухим, рассказывает кулинарный блогер в социальной сети.

ЭТот рецепт мяса подойдет лучше всего к мягкой вырезке, ошейку или филе без костей. Главное подготовить правильно маринад для блюда, чтобы получить насыщенный вкус, рассказала украинская блогерша Татьяна Шеремет в своем Instagram.

Ингредиенты:

Свиная или телячья вырезка (ошейок свиной тоже подойдет) – 1 кг

Приправа для мяса – 0,5 ч.л.

Паприка – 0,5 ч.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Свежемороженые вишни – 200 г

Вишневый сок (пакетированный) – 300 мл

Кетчуп – 2 ст.л.

Соевый соус – 5-6 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Сахар – 1-2 ч.л.

Соль – по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте небольшими кусочками и положите в миску. Добавьте приправу для мяса, паприку и столовую ложку растительного масла. Хорошо перемешайте, чтобы мясо было равномерно покрыто специями и маслом.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте мясо по 2 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Обжаренное мясо переложите в кастрюлю с толстым дном.

В кастрюлю с мясом влейте вишневый сок. Добавьте вишни, кетчуп, соевый соус и измельченный чеснок. Перемешайте все ингредиенты.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и тушите мясо в вишневом соусе до испарения жидкости, примерно 30-40 минут. Периодически помешивайте, чтобы мясо не пригорало.

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