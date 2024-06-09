Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как правильно готовить куриное филе, чтобы оно было сочным.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простыми секретами, которые помогут приготовить сочное куриное филе.

Рецепт очень простой. Мясо даже не нужно предварительно мариновать, а в процессе приготовления не нужно добавлять ни капли растительного масла.

Чтобы приготовить сочное мясо, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет только куриное филе и минимальный набор специй: соль, черный перец, сухой чеснок и паприку.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает куриное филе пищевой пленкой и немного отбивает его – это один из секретов, который придаст мясу сочности и сделает его более нежным.

После этого обязательно нужно просушить куриное филе бумажными полотенцами – это обеспечит образование аппетитной золотистой корочки, когда мы будем жарить мясо.

Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает соль, молотый перец, сухой чеснок и паприку. Этой смесью специй равномерно посыпаем куриное филе.

А дальше самое важное – жарим куриное филе на хорошо разогретой сковороде, застеленной пергаментом. Не нужно добавлять растительное масло, просто выкладываем филе на пергамент и жарим до золотистой корочки с обеих сторон.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что благодаря этому лайфхаку сковорода останется абсолютно чистой, а мясо не пригорит и останется сочным.

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