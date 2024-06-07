Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская продолжает делиться с украинцами простыми и вкусными рецептами маринадов для сезона шашлыков.

На этот раз победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить универсальный маринад для рыбы и морепродуктов на гриле.

Среди рыбы для приготовления на гриле "Мастер Шеф" Елизавета Глинская особенно советует брать дорадо или сибас, а среди морепродуктов – креветки.

Для маринада "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет только соль и ароматное растительное масло с травами.

Рыбу чистим от чешуи и внутренностей, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. На рыбе делаем с обеих сторон крестообразные надрезы, чтобы она равномернее просолилась и жарилась. Натираем солью, смазываем ароматным маслом и оставляем в холодильнике мариноваться в течение 2-3 часов.

Если готовим рыбу на гриле, то жарим ее до готовности с обеих сторон. Но если просто запечь рыбу в духовке, то будет тоже очень вкусно.

Креветки чистим от панцирей, промываем и просушиваем бумажными полотенцами, а затем солим, смазываем ароматным маслом и даем промариноваться буквально 15-20 минут – этого будет достаточно.

Креветки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит на деревянных шпажках, которые нужно замочить на ночь в воде, чтобы в процессе готовки они не горели. Просто нанизываем креветки на шпажки и жарим на гриле по несколько минут со всех сторон.

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