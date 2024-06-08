Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать простые оладьи с морковью и зеленью, вкус может понравиться даже детям.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать вкусные и не сладкие оладьи, которые отлично подходят для завтрака и могут заменить перекус.

Ингредиенты:

Для морковных оладий:

1 большая морковь

Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

1 яйцо

Масло для жарки

Для соуса дзадзики:

1/2 чашки греческого йогурта

1/2 огурца, мелко нарезанного

1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона

1 столовая ложка мелко нарезанной зелени (укроп, мята, петрушка)

1 столовая ложка каперсов (по желанию)

1 чайная ложка молотого тмина

Соль и перец по вкусу

Приготовление морковных оладий:

Очистите морковь и натрите её на мелкой терке. Нарежьте зелень, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. В большой миске смешайте тертую морковь, нарезанную зелень и яйцо до образования однородной массы. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, формируйте оладьи из полученной массы и обжаривайте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета и готовности внутри. После жарки выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

В небольшой миске смешайте греческий йогурт, мелко нарезанный огурец, свежевыжатый сок лимона, мелко нарезанную зелень, каперсы и молотый тмин. Приправьте соус солью и перцем по вкусу, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

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