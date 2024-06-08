Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать вкусные и не сладкие оладьи, которые отлично подходят для завтрака и могут заменить перекус.
Ингредиенты:
Для морковных оладий:
- 1 большая морковь
- Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
- 1 яйцо
- Масло для жарки
Для соуса дзадзики:
- 1/2 чашки греческого йогурта
- 1/2 огурца, мелко нарезанного
- 1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона
- 1 столовая ложка мелко нарезанной зелени (укроп, мята, петрушка)
- 1 столовая ложка каперсов (по желанию)
- 1 чайная ложка молотого тмина
- Соль и перец по вкусу
Приготовление морковных оладий:
Очистите морковь и натрите её на мелкой терке. Нарежьте зелень, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. В большой миске смешайте тертую морковь, нарезанную зелень и яйцо до образования однородной массы. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, формируйте оладьи из полученной массы и обжаривайте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета и готовности внутри. После жарки выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
В небольшой миске смешайте греческий йогурт, мелко нарезанный огурец, свежевыжатый сок лимона, мелко нарезанную зелень, каперсы и молотый тмин. Приправьте соус солью и перцем по вкусу, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.
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