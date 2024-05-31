Украинцам рассказали, как украинские магазины изменили цены на такие популярные крупы, как гречка, рис и пшено.

Украинцы могут пополнять запасы крупы, ведь цены в крупных торговых сетях стали более благоприятными. Обновленные данные мониторинга портала Минфин показывают, сколько теперь стоят гречка, рис и пшено.

Большие супермаркеты скорректировали цены на крупы, которые являются важным запасом для многих украинцев. В частности, цены на гречку и пшено остаются стабильными, тогда как рис значительно подешевел.

Гречка

Цена на гречиху снижается уже несколько месяцев подряд благодаря высокой урожайности прошлых лет. Средняя стоимость гречихи в супермаркетах составляет 26,57 гривны за килограмм. Дешевле всего гречку можно приобрести в сети Auchan – 22,90 гривны за килограмм.

Рис

Средняя цена за килограмм длинного риса составляет 53,97 гривны, что почти на 4 гривны дешевле, чем в прошлом месяце. Однако пропаренный длинный рис несколько подорожал – с 61 до 61,27 гривны за килограмм. Средняя стоимость круглого риса снизилась более чем на 6 гривен, и теперь составляет 65,83 гривны за килограмм.

Пшено

Цена на пшенную крупу остается стабильной и в среднем составляет 28 гривен за килограмм. Диапазон цен в супермаркетах колеблется от 22,90 до 30,90 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала об украинских пенсионерах, которые могут получить сразу десять окладов пенсии.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить