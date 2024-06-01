Пышный и воздушный омлет, как в лучших ресторанах, можно приготовить и дома – это очень просто и быстро.

Одним из самых оригинальных видов омлета является омлет Пуляр, который отличается тем, что белки и желтки готовятся отдельно.

Буквально за несколько минут на тарелке появится по-настоящему пышное, вкусное и аппетитное на вид блюдо, добавить к которому можно любые ингредиенты и соусы.

Омлет Пуляр является французским блюдом, которое подавали в своем отеле супружеская пара Аннет и Виктор Пуляр.

Теперь отведать Пуляр можно не только во Франции, но и в других уголках мира. Но готовить его настолько быстро и просто, что сделать это на своей кухне может любой.

Своим вариантом приготовления делилась и блогер из Ивано-Франковска «Oksana Kretsul».

«Омлет Пуляр или Самый противоречивый рецепт омлета!», – отмечала автор страницы.

Ингредиенты для приготовления омлета Пуляр нужны: яйца, соль, сливочное масло и любое растительное масло, соль по вкусу.

Как приготовить по-настоящему пышный омлет.

В одну миску выкладываем желтки от яиц, а в другую – белки. В белки добавляем соль и взбиваем до густых белых пиков.

Желтки размешиваем как для обычного омлета. Выкладываем на сковороду кусочек сливочного масла, добавляем растительное масло и выливаем желтки.

Через несколько минут на желтки выкладываем густую белковую пену. Накрываем омлет крышкой.

Жарим еще несколько минут – белок не должен липнуть.

Разрезаем омлет пополам и выкладываем одну половинку на другую желтком вверх.

Как приготовить по-настоящему пышный омлет.

Также блогер приготовила к такому омлету грибной соус. Ингредиенты нужны такие: грибы, лук, чеснок, соль, сливки, хорошо плавящийся сыр.

Грибы и лук нарезаем, поджариваем, добавляем чеснок, сливки и сыр.

Затем все ингредиенты взбиваем блендером и добавляем кипяток, доводя соус до идеальной консистенции.

Как приготовить по-настоящему пышный омлет.

Последние новости Украины:

Вместо обычного омлета: рецепт завтрака за 10 минут от Ольги Сумской.

С такой начинкой омлет будет еще вкуснее: пять идей диетолога.

Великолепный и сочный омлет, который вернет в детство: рецепт от Хименеса-Браво.