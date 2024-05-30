Так, известный ресторатор, шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво знает огромное количество способов разнообразить омлет.
Рецептами яичных завтраков делилась и известная актриса и телеведущая Ольга Сумская.
О своем любимом завтраке рассказывала и певица Джамала. Фирменное утренне блюдо певицы - это яичница, но не простая.
«Я называю это блюдо "Шакшука на минималках", потому что оно не является настоящей Шакшукой", - рассказывала Джамала в эфире «Вкусный эксклюзив».
И для приготовления такого завтрака понадобятся яйца, болгарский перец и щепотка соли.
Перец и томаты нарезаем, поджариваем на сковороде.
Добавляем яйца, соль и смешиваем все ингредиенты прямо в сковороде.
Также Джамала делилась рецептом салата, который также очень просто и быстро готовить. И для этого понядобятся авокадо, микс зелени, вяленые помидоры, огурцы, тыквенные семечки, а также оливковое масло с трюфельным вкусом.
Микс зелени просто необходимо смешать с вялеными томатами, огурцы и авокадо нарезаем и тоже добавляем в салат.
Добавляем в салат соль, масло и тыквенные семечки. Перемешиваем и можно угощаться!
Отметим, что шакшука – это очень вкусное и питательное блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Традиционно шакшука подается прямо на сковороде.
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