Для многих блюд из яиц это самый популярный и любимый вариант завтрака - начинать свой день с яичницы, омлета и других блюд любят и звезды.

Так, известный ресторатор, шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво знает огромное количество способов разнообразить омлет.

Рецептами яичных завтраков делилась и известная актриса и телеведущая Ольга Сумская.

О своем любимом завтраке рассказывала и певица Джамала. Фирменное утренне блюдо певицы - это яичница, но не простая.

«Я называю это блюдо "Шакшука на минималках", потому что оно не является настоящей Шакшукой", - рассказывала Джамала в эфире «Вкусный эксклюзив».

И для приготовления такого завтрака понадобятся яйца, болгарский перец и щепотка соли.

Перец и томаты нарезаем, поджариваем на сковороде.

Добавляем яйца, соль и смешиваем все ингредиенты прямо в сковороде.

Также Джамала делилась рецептом салата, который также очень просто и быстро готовить. И для этого понядобятся авокадо, микс зелени, вяленые помидоры, огурцы, тыквенные семечки, а также оливковое масло с трюфельным вкусом.

Микс зелени просто необходимо смешать с вялеными томатами, огурцы и авокадо нарезаем и тоже добавляем в салат.

Добавляем в салат соль, масло и тыквенные семечки. Перемешиваем и можно угощаться!

Отметим, что шакшука – это очень вкусное и питательное блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Традиционно шакшука подается прямо на сковороде.

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