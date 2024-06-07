Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сырники с пряными травами.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заинтересовал рецептом сырников с манкой и пряной зеленью.

Ингредиенты для сырников:

Жирный творог – 350 г

Мука – 1 ст. л.

Манка – 2 ст. л.

Пряная зелень (кинза, петрушка и др.) – 30 г

Яйца – 2 шт.

Соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Сметана – 200 г

Кинза – 20 г

Лимонный сок – 30 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Приготовление:

Мелко нарежьте кинзу и добавьте ее в сметану. Влейте лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Соус готов, отставьте его в сторону, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске смешайте творог, яйца, манку, муку, соль и мелко нарезанную пряную зелень. Тщательно перемешайте, чтобы масса была однородной.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подметил, из полученной массы сформируйте небольшие сырники. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов (если не указано точно, стандартная температура для запекания сырников).

Поместите противень с сырниками в духовку. Запекайте примерно 20-25 минут, пока сырники не станут золотистыми. Выньте готовые сырники из духовки и дайте им немного остыть. Подавайте сырники с приготовленным сметанным соусом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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