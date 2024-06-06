Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать насыщенный и рассыпчатый плов в рукаве с мясом.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом быстрого плова, сделанного в рукаве. Этот простой и вкусный рецепт удивит своей легкостью и необычным способом приготовления.

Ингредиенты:

Свинина – 100 г

Рис басмати – 100-150 г

Морковь – 50 г

Лук – 50 г

Кориандр – 5 г

Зира – 5 г

Куркума – 5 г

Копченая паприка – 5 г

Вода – 200-250 мл

Оливковое масло – 20 мл

Виноград – 30 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте морковь соломкой. Нарежьте лук мелкими кубиками. Нарежьте свинину небольшими кусочками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Отрежьте нужную длину рукава для запекания и завяжите один конец.

В подготовленный рукав засыпьте рис басмати. Добавьте нарезанную свинину, морковь и лук. Полейте все оливковым маслом.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте виноград, кориандр, зиру, куркуму и копченую паприку. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте воду.

Закрутите рукав, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались внутри. Поместите рукав в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте плов в течение одного часа.

Выньте рукав из духовки и аккуратно разрежьте его. Выложите плов на тарелку и подавайте горячим, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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