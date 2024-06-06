Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом быстрого плова, сделанного в рукаве. Этот простой и вкусный рецепт удивит своей легкостью и необычным способом приготовления.
Ингредиенты:
- Свинина – 100 г
- Рис басмати – 100-150 г
- Морковь – 50 г
- Лук – 50 г
- Кориандр – 5 г
- Зира – 5 г
- Куркума – 5 г
- Копченая паприка – 5 г
- Вода – 200-250 мл
- Оливковое масло – 20 мл
- Виноград – 30 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Приготовление:
Нарежьте морковь соломкой. Нарежьте лук мелкими кубиками. Нарежьте свинину небольшими кусочками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Отрежьте нужную длину рукава для запекания и завяжите один конец.
В подготовленный рукав засыпьте рис басмати. Добавьте нарезанную свинину, морковь и лук. Полейте все оливковым маслом.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте виноград, кориандр, зиру, куркуму и копченую паприку. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте воду.
Закрутите рукав, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались внутри. Поместите рукав в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте плов в течение одного часа.
Выньте рукав из духовки и аккуратно разрежьте его. Выложите плов на тарелку и подавайте горячим, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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