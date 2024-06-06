Победительница второго сезона и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт супа с чечевицей, который делать проще, чем другие перекусы.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом бюджетного перекуса с чечевицей.

Ингредиенты:

Вода – 2.5 л

Телятина – 300 г

Чечевица – 250 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Соль – по вкусу

Петрушка – несколько веточек

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте 2.5 литра воды и добавьте 300 г телятины. Очистите одну морковь и отправьте её в кастрюлю с мясом, делится "Мастер Шеф" Глинская. Очистите и нарежьте две луковицы, добавьте их к мясу.

Добавьте соль по вкусу. "Мастер Шеф" Глинская советует, поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. После закипания варите бульон на медленном огне в течение 40 минут.

После 40 минут варки добавьте 250 г чечевицы в кастрюлю. Продолжайте варить суп еще 1 час. Выньте мясо и морковь из бульона.

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Натертую морковь верните в кастрюлю. Добавьте в суп нарезанную петрушку, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

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