Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом бюджетного перекуса с чечевицей.
Ингредиенты:
- Вода – 2.5 л
- Телятина – 300 г
- Чечевица – 250 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Петрушка – несколько веточек
Приготовление:
В большую кастрюлю налейте 2.5 литра воды и добавьте 300 г телятины. Очистите одну морковь и отправьте её в кастрюлю с мясом, делится "Мастер Шеф" Глинская. Очистите и нарежьте две луковицы, добавьте их к мясу.
Добавьте соль по вкусу. "Мастер Шеф" Глинская советует, поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. После закипания варите бульон на медленном огне в течение 40 минут.
После 40 минут варки добавьте 250 г чечевицы в кастрюлю. Продолжайте варить суп еще 1 час. Выньте мясо и морковь из бульона.
Нарежьте мясо небольшими кусочками. Натертую морковь верните в кастрюлю. Добавьте в суп нарезанную петрушку, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.