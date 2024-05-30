В Украине пенсия по возрасту на льготных условиях может быть назначена ранее определенные сроки, в частности в 55 лет.

В Украине существует ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше, в частности, в 55 лет. Это касается лиц, работавших на работах с вредными и тяжелыми условиями труда в соответствии со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщили в ПФУ.

В Украине пенсия по возрасту на льготных условиях может быть назначена ранее определенные сроки, в частности в 55 лет, для лиц, работавших на работах с вредными и тяжелыми условиями труда согласно списку № 2, утвержденному Кабинетом Министров Украины.

Так, таким лицам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается после достижения 55 лет при:

для мужчин – наличие страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах;

для женщин – наличие стажа не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Кроме того, для ухода на пенсию за выслугу лет учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь 55-летнего возраста. Соответствующая норма закона "О пенсионном обеспечении" вступила в силу с 1 апреля 2024 года.

В то же время сохранено право выхода на пенсию за выслугу лет независимо от возраста для лиц, которые к 1 января 2016 уже имели педагогический стаж. По состоянию на 1 апреля 2015 г. этот стаж должен быть не менее 25 лет. После этой даты требования к стажу постепенно увеличивались:

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.

Эта система позволяет педагогам, уже имеющим соответствующий стаж к указанным срокам, выходить на пенсию за выслугу лет независимо от возраста.

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