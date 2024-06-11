Поддержание огорода полностью чистым от сорняков может быть невозможным, но, быстро решая проблемы и принимая меры по уменьшению будущего роста навязчивых растений, в частности, пырея, можно решить проблему.

Огородники могут сократить время, затрачиваемое на прополку пырея.

Узнайте, как бороться с сорняками и пыреем, и выясните, что может облегчить задачу.

Сорняки всегда будут с нами, но их можно уменьшить до приемлемого количества, следуя хорошим советам от опытных огородников.

Это включает в себя выдергивание сорняков, когда они маленькие, использование барьера, например, ландшафтной ткани, внесение довсходового гербицида в почву вокруг полезных растений или практику нулевой обработки почвы.

Как избавиться от пырея и других сорняков на огороде?

Не откладывайте прополку пырея. Когда сорняки маленькие, их корни слабее, поэтому их легче выдергивать. Возьмите на себя обязательство быстро осматривать свой сад через день; Чтобы вырвать появившиеся молодые сорняки, потребуется всего несколько минут.

Используйте подходящие инструменты, чтобы избавиться от пырея.

Многие огородники считают, что несколько хороших инструментов для прополки ускоряют работу.

Выбирайте хорошо сделанные инструменты с прочными ручками, которые удобно держать в руках, и ищите те, у которых головки или лезвия изготовлены из прочной кованой стали.

Не допускайте прорастания семян пырея.

Вам не нужно уничтожать или выдергивать сорняки, если они вообще не растут, поэтому подумайте о довсходовой обработке , чтобы предотвратить прорастание семян пырея. Рассыпьте в почву гранулированный довсходовый гербицид.

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