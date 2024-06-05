Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить очень мягкое тесто для вареников сразу двумя разными способами.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в Инстаграм два способа приготовления постного теста для вареников – вручную или с помощью хлебопечки.

Ингредиенты теста на воде:

2 стакана муки

¾ стакана воды

1 куриное яйцо

1 щепотка соли

Алгоритм приготовления:

Отмерьте 2 стакана муки и просейте ее через сито, чтобы избежать комков и насытить муку кислородом. Нагрейте ¾ стакана воды до температуры 30-35 градусов. Вода должна быть теплой, но не горячей, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовьте одно куриное яйцо и 1 щепотку соли. В большую миску высыпьте просеянную муку, сделайте в центре углубление. Влейте нагретую воду в углубление.

Добавьте куриное яйцо и щепотку соли. Начните замешивать тесто, постепенно смешивая муку с жидкими ингредиентами. Сначала используйте ложку или шпатель, затем продолжайте руками.

Замешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Накройте подготовленное тесто влажной тканью или пищевой пленкой.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, оставьте тесто на 40 минут при комнатной температуре, чтобы оно "созрело". Это сделает тесто более эластичным и податливым для лепки вареников.

Далее, как замесить тесто в хлебопечке:

Отмерьте 2 стакана муки и просейте ее. Нагрейте ¾ стакана воды до температуры 30-35 градусов. Подготовьте одно куриное яйцо и щепотку соли.

В контейнер хлебопечки сначала добавьте нагретую воду. Разбейте яйцо и добавьте его в контейнер. Добавьте щепотку соли.

Засыпьте в контейнер просеянную муку. Установите контейнер в хлебопечку. Выберите программу для замеса теста, которая обычно длится около полутора часов. Хлебопечка автоматически замесит тесто до нужной консистенции, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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