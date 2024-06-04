Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм рецептом окрошки, которая отличается своей свежестью и необычным сочетанием ингредиентов. Попробуйте приготовить его и удивите своих близких новым вариантом этого классического блюда.
Практически все хоть раз пробовали холодный суп окрошку, который обычно готовят в весенне-летний период со свежими овощами. Некоторые заливают его кефиром или айраном, другие квасом. Эктор Хименес-Браво решил поделиться авторским, уникальным рецептом этого блюда. Его окрошка отличается от традиционного варианта и, несомненно, удивит своим вкусом.
Ингредиенты:
- Нут консервированный - 50 грамм
- Укроп - 10 грамм
- Петрушка - 15 грамм
- Базилик - 10 грамм
- Мята - 10 грамм
- Лук зеленый - 15 грамм
- Зира - 5 грамм
- Соль и перец по вкусу
- Айран - 200 мл
Приготовление:
Нут промойте под холодной водой и дайте стечь лишней жидкости, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Все зелень (укроп, петрушку, базилик, мяту и зеленый лук) мелко порежьте.
В глубокой миске соедините нарезанную зелень и нут. Добавьте зиру, соль и перец по вкусу.
Залейте все айраном и хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Охладите суп в холодильнике перед подачей.
Подавайте холодным и наслаждайтесь освежающим вкусом.
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