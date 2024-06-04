Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в этот раз в социальной сети, как сделать необычную окрошку.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм рецептом окрошки, которая отличается своей свежестью и необычным сочетанием ингредиентов. Попробуйте приготовить его и удивите своих близких новым вариантом этого классического блюда.

Практически все хоть раз пробовали холодный суп окрошку, который обычно готовят в весенне-летний период со свежими овощами. Некоторые заливают его кефиром или айраном, другие квасом. Эктор Хименес-Браво решил поделиться авторским, уникальным рецептом этого блюда. Его окрошка отличается от традиционного варианта и, несомненно, удивит своим вкусом.

Ингредиенты:

Нут консервированный - 50 грамм

Укроп - 10 грамм

Петрушка - 15 грамм

Базилик - 10 грамм

Мята - 10 грамм

Лук зеленый - 15 грамм

Зира - 5 грамм

Соль и перец по вкусу

Айран - 200 мл

Приготовление:

Нут промойте под холодной водой и дайте стечь лишней жидкости, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Все зелень (укроп, петрушку, базилик, мяту и зеленый лук) мелко порежьте.

В глубокой миске соедините нарезанную зелень и нут. Добавьте зиру, соль и перец по вкусу.

Залейте все айраном и хорошо перемешайте, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Охладите суп в холодильнике перед подачей.

Подавайте холодным и наслаждайтесь освежающим вкусом.

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