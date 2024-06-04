Этим простым и быстрым рецептом кекса в кружке можно воспользоваться, когда хочется вкусного десерта, но времени на готовку совсем мало. Об этом рассказала авторка известного кулинарного блога в Инстаграм.
Ингредиенты на 2 кекса:
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст.л.
- Какао (с горкой) — 1 ст.л.
- Мука — 3 ст.л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
- Молоко — 4 ст.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Шоколадная паста — по вкусу (для начинки)
Приготовление:
В миске тщательно перемешайте яйцо и сахар до однородного состояния. Добавьте какао и снова перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
Добавьте молоко и растительное масло, хорошо смешайте до получения однородного теста. Возьмите две кружки или формы, подходящие для использования в микроволновке.
В каждую кружку выложите по 1,5 ст.л. теста. В центр каждой кружки добавьте немного шоколадной пасты (по вкусу). Накройте начинку еще 1 ст.л. теста.
Поставьте кружки в микроволновку.
Выпекайте на максимальной мощности примерно 3 минуты. Время может немного варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому следите за процессом и при необходимости скорректируйте время.
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