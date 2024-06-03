Юлия Науменко, победительница проекта "Зважені та щасливі-4", поделилась своим любимым рецептом картофельного супа-пюре. Этот крем-суп идеально подходит для тех, кто следит за своим весом и предпочитает здоровое питание.
Ингредиенты (на одну порцию):
- Картофель — 50 г
- Куриная грудка — 100 г (сырая) / 80 г (готовая)
- Морковь — 50 г
- Лук — по вкусу
- Зелень — для украшения
- Сыр твердый (до 30% жирности) — 30 г
Приготовление:
Очистите и мелко нарежьте картофель, морковь и лук. Куриная грудка нарежьте на небольшие кусочки. Положите куриную грудку в кастрюлю с водой.
Доведите до кипения, затем смените воду и продолжите варить курицу в свежей воде. Добавьте нарезанные морковь, лук и картофель в кастрюлю. Варите до полной готовности овощей и курицы.
Слейте бульон в отдельную емкость. Переложите сваренные ингредиенты в блендер. Добавьте немного бульона и натертый на терке твердый сыр.
Перебейте все ингредиенты до однородной консистенции супа-пюре. Регулируйте количество добавляемого бульона, чтобы получить желаемую густоту супа.
Подавайте суп горячим. Украсьте суп нарезанным зеленым луком. По желанию добавьте немного сметаны для придания кремовой текстуры.
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