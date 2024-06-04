Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать идеальный соус для куриных крылышек, благодаря несколько секретам рецепт будет довольно насыщенным.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм, как сделать куриные крылышки в томатном соусе с луком.

Ингредиенты:

Куриное бедро — 150 г

Соль

Перец

Крахмал — 10 г

Сладкий перец — 60 г

Лук — 30 г

Манго — 30 г

Для соуса:

Томатная паста — 50 мл

Яблочный уксус — 20 мл

Сахар — 30 г

Вода — 20-30 мл

Кунжут

Лук зеленый

Приготовление:

Нарежьте куриное бедро небольшими кусочками. Посолите и поперчите куриное мясо, хорошо перемешайте для равномерного распределения специй. Посыпьте кусочки курицы крахмалом и снова перемешайте, чтобы крахмал равномерно покрыл мясо, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте сладкий перец и манго небольшими кусочками. Лук нарежьте мелкими кусочками. Возьмите сковороду, прогрейте ее и налейте немного оливкового масла.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите куриное мясо на разогретую сковороду и жарьте до образования золотистой корочки. После того как курица подрумянится, добавьте на сковороду нарезанные сладкий перец и лук.

Поджарьте овощи немного, чтобы они стали мягкими и слегка подрумянились, затем выложите их на тарелку. На ту же сковороду, где жарилась курица и овощи, выложите томатную пасту.

Добавьте воду, сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте. Добавьте кусочки манго и перемешайте смесь до однородной консистенции. В соус выложите поджаренные курицу и овощи, тщательно перемешайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.

Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.

Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.