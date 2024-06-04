Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм, как сделать куриные крылышки в томатном соусе с луком.
Ингредиенты:
- Куриное бедро — 150 г
- Соль
- Перец
- Крахмал — 10 г
- Сладкий перец — 60 г
- Лук — 30 г
- Манго — 30 г
Для соуса:
- Томатная паста — 50 мл
- Яблочный уксус — 20 мл
- Сахар — 30 г
- Вода — 20-30 мл
- Кунжут
- Лук зеленый
Приготовление:
Нарежьте куриное бедро небольшими кусочками. Посолите и поперчите куриное мясо, хорошо перемешайте для равномерного распределения специй. Посыпьте кусочки курицы крахмалом и снова перемешайте, чтобы крахмал равномерно покрыл мясо, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте сладкий перец и манго небольшими кусочками. Лук нарежьте мелкими кусочками. Возьмите сковороду, прогрейте ее и налейте немного оливкового масла.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите куриное мясо на разогретую сковороду и жарьте до образования золотистой корочки. После того как курица подрумянится, добавьте на сковороду нарезанные сладкий перец и лук.
Поджарьте овощи немного, чтобы они стали мягкими и слегка подрумянились, затем выложите их на тарелку. На ту же сковороду, где жарилась курица и овощи, выложите томатную пасту.
Добавьте воду, сахар и яблочный уксус, хорошо перемешайте. Добавьте кусочки манго и перемешайте смесь до однородной консистенции. В соус выложите поджаренные курицу и овощи, тщательно перемешайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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