Размер пенсий в Украине зависит от многих факторов, что объясняет низкие пенсии даже у трудолюбивых пенсионеров, имеющих много лет стажа.

На размер пенсионных выплат влияют многие факторы, поэтому некоторые пенсионеры, даже имея большой стаж, получают небольшие пенсии.

Правительством определены нормы стажа, позволяющие выйти на пенсию. Чем раньше гражданин стремится пойти на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

В 2024 году минимальные требования к стажу выросли и теперь составляют:

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа.

В 63 года – 21 год.

В 65 лет – 15 лет.

Пенсионная выплата человека возрастает на 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако это увеличение не может превышать 1% прожиточного минимума.

Вышедшее на пенсию лицо может получать меньшие выплаты из-за различных требований к стажу:

До октября 2011 года сверхурочным считался стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После октября 2011 года: сверхурочный стаж считается от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин.

Напомним, пенсионеры в Украине освобождены от уплаты налога на землю, если их земельный участок отвечает установленным лимитам. Кроме того, у пенсионеров есть другие льготы, такие как бесплатная юридическая помощь, бесплатный проезд в наземном транспорте и возможность получения субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Источник: НаПенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, сверхурочный стаж к пенсиям, сколько доплачивают пенсионерам.

Как писала Politeka, задолженность по выплатам пенсий вернутся украинцам летом, ПФУ сообщил детали.

Также Politeka сообщала, правительство утвердило размер минимальных пенсий.