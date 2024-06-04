Чтобы сполна насладиться сезоном клубники, ее можно добавлять в разные блюда, например, приготовить оригинальные ватрушки с творогом и клубничной начинкой.

На этот раз шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные и пышные ватрушки-улитки с творожной и клубничной начинкой.

Для теста на шесть ватрушек нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 40 г

молоко - 150 г

дрожжи живые - 10 г

желток – 1 шт.

масло сливочное – 25 г

растительное масло - 25 г

щепотка соли

Для клубничной начинки берем:

клубника – 250 г

сахар – 30 г

лимонный сок – 1 ст.л.

крахмал кукурузный – 10 г

Или ее можно заменить густым клубничным джемом.

Для творожной начинки:

творог – 150 г

сахар – 30 г

ваниль

желток яичный – 1 шт.

сметана – 10 г

Сначала готовим опару: смешиваем сахар, дрожжи, теплое молоко, 50 г муки и оставляем эту смесь на 15 минут до появления пузырьков. К опаре добавляем оставшуюся муку, щепотку соли, растопленное сливочное масло, растительное масло и желток, замешиваем эластичное тесто и оставляем его в теплом месте на час.

Тем временем подготовим начинки. Клубнику вместе с сахаром и лимонным соком провариваем 10 минут, а в конце загущаем крахмалом. Получим густую массу, перебиваем ее блендером до однородности.

Чтобы приготовить творожную начинку, просто перебиваем все ее составляющие блендером до однородной консистенции.

Готовое тесто делим на шесть частей. Шеф-повар решила приготовить не обычные ватрушки, а в форме улиток – способ их формирования можно посмотреть в видео ниже. А если хотите обычные ватрушки, то просто делаем из каждого кусочка теста круг, выкладываем их на противень с пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут в тепле.

Стаканом, присыпанным мукой, делаем углубление внутри каждого круга, выкладываем творожную начинку, ложкой делаем в ней снова небольшое углубление и добавляем клубничный джем.

Смазываем ватрушки желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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