Автор книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина дала оригинальный рецепт салата "Цезарь" с хрустящими кабачками вместо сухариков.
"Сама придумала и в восторге от этой идеи! Вместо классических сухариков добавьте в салат хрустящие кабачки! Полезнее, интереснее и вкуснее! Очень советую попробовать!", - подчеркнула кулинар.
На три-четыре порции салата нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кочан салата Ромен (можно айсберг)
- помидоры черри - 200 г
- сыр Пармезан (или подобный) – 100-150 г
- филе куриное – 1 большое или 2 маленьких
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари - 100 г
- соль и перец – по вкусу
Для заправки кулинар взяла:
- оливковое масло – 50 г
- йогурт или сметана – 3 ст.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч. л.
- филе анчоуса – 3-4 шт.
- соль и перец
Куриное филе разрезаем вдоль пополам, приправляем солью и перцем. Кабачки нарезаем на брусочки.
В миске взбиваем яйца с щепоткой соли. На тарелку насыпаем панировочные сухари.
Кусочки филе сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки, затем переворачиваем, накрываем крышкой и жарим до готовности. Готовое куриное филе перекладываем на тарелку, а затем нарезаем слайсами.
Кабачки так же погружаем в яйцо, обваливаем в сухарях и жарим на среднем огне до хрустящей корочки со всех сторон.
Помидоры черри разрезаем пополам. Сыр натираем на мелкой терке. Салат хорошо моем и просушиваем.
Чтобы приготовить заправку к нашему салату "Цезарь", просто смешиваем все ее составляющие и перебиваем блендером до однородности.
В большую миску наливаем 3/4 заправки, туда же руками рвём листья салата, добавляем все помидоры и половину сыра, перемешиваем.
Раскладываем салат на три или четыре тарелки, сверху выкладываем куриное филе и хрустящие кабачки, поливаем оставшейся заправкой, посыпаем сыром – и "Цезарь" готов.
Последние новости Украины:
Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.
Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.
Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.