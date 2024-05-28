Если в салате "Цезарь" традиционные сухарики заменить на хрустящие кабачки в панировке, то блюдо получится значительно вкуснее, полезнее и оригинальнее.

Автор книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина дала оригинальный рецепт салата "Цезарь" с хрустящими кабачками вместо сухариков.

"Сама придумала и в восторге от этой идеи! Вместо классических сухариков добавьте в салат хрустящие кабачки! Полезнее, интереснее и вкуснее! Очень советую попробовать!", - подчеркнула кулинар.

На три-четыре порции салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

кочан салата Ромен (можно айсберг)

помидоры черри - 200 г

сыр Пармезан (или подобный) – 100-150 г

филе куриное – 1 большое или 2 маленьких

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

панировочные сухари - 100 г

соль и перец – по вкусу

Для заправки кулинар взяла:

оливковое масло – 50 г

йогурт или сметана – 3 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч. л.

филе анчоуса – 3-4 шт.

соль и перец

Куриное филе разрезаем вдоль пополам, приправляем солью и перцем. Кабачки нарезаем на брусочки.

В миске взбиваем яйца с щепоткой соли. На тарелку насыпаем панировочные сухари.

Кусочки филе сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки, затем переворачиваем, накрываем крышкой и жарим до готовности. Готовое куриное филе перекладываем на тарелку, а затем нарезаем слайсами.

Кабачки так же погружаем в яйцо, обваливаем в сухарях и жарим на среднем огне до хрустящей корочки со всех сторон.

Помидоры черри разрезаем пополам. Сыр натираем на мелкой терке. Салат хорошо моем и просушиваем.

Чтобы приготовить заправку к нашему салату "Цезарь", просто смешиваем все ее составляющие и перебиваем блендером до однородности.

В большую миску наливаем 3/4 заправки, туда же руками рвём листья салата, добавляем все помидоры и половину сыра, перемешиваем.

Раскладываем салат на три или четыре тарелки, сверху выкладываем куриное филе и хрустящие кабачки, поливаем оставшейся заправкой, посыпаем сыром – и "Цезарь" готов.

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