Автор книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина дала оригинальный рецепт салата "Цезарь" с хрустящими кабачками вместо сухариков.

"Сама придумала и в восторге от этой идеи! Вместо классических сухариков добавьте в салат хрустящие кабачки! Полезнее, интереснее и вкуснее! Очень советую попробовать!", - подчеркнула кулинар.

На три-четыре порции салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • кочан салата Ромен (можно айсберг)
  • помидоры черри - 200 г
  • сыр Пармезан (или подобный) – 100-150 г
  • филе куриное – 1 большое или 2 маленьких
  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • панировочные сухари - 100 г
  • соль и перец – по вкусу

кабачки

Для заправки кулинар взяла:

  • оливковое масло – 50 г
  • йогурт или сметана – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч. л.
  • филе анчоуса – 3-4 шт.
  • соль и перец

Куриное филе разрезаем вдоль пополам, приправляем солью и перцем. Кабачки нарезаем на брусочки.

В миске взбиваем яйца с щепоткой соли. На тарелку насыпаем панировочные сухари.

Кусочки филе сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки, затем переворачиваем, накрываем крышкой и жарим до готовности. Готовое куриное филе перекладываем на тарелку, а затем нарезаем слайсами.

салат

Кабачки так же погружаем в яйцо, обваливаем в сухарях и жарим на среднем огне до хрустящей корочки со всех сторон.

Помидоры черри разрезаем пополам. Сыр натираем на мелкой терке. Салат хорошо моем и просушиваем.

Чтобы приготовить заправку к нашему салату "Цезарь", просто смешиваем все ее составляющие и перебиваем блендером до однородности.

В большую миску наливаем 3/4 заправки, туда же руками рвём листья салата, добавляем все помидоры и половину сыра, перемешиваем.

Раскладываем салат на три или четыре тарелки, сверху выкладываем куриное филе и хрустящие кабачки, поливаем оставшейся заправкой, посыпаем сыром – и "Цезарь" готов.

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