В этот раз у себя в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как оригинально приготовить молодую картошку с сыром.

"Наконец-то сезон молодой картошки) Если вы любите ее так же как я — ловите вкуснейший рецепт ароматной и очень нежной картошки", - советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

молодая картошка – 1 кг

соль – по вкусу

чеснок – 2 зуб.

укроп

сливочное масло – 100 г

растительное масло

сыр – 150 г (звезда "Мастер Шеф" советует выбирать среди этих видов: Раклет, Гауда, Камамбер, Горгондзола, Эдам, Маасдам, Эмменталь)

Звезда "Мастер Шеф" взяла молодой картофель небольшого размера, почистила его и отварила в подсоленной воде примерно 15-20 минут. После этого сливаем воду, а отварной картофель просушиваем салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.

На разогретую сковороду наливаем растительное масло и добавляем сливочное масло, всыпаем отварной молодой картофель и обжариваем его до золотистости. В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет к картофелю натертый чеснок и мелко нарезанный укроп.

А дальше главное – на отдельную сковороду кладем кусок сыра и даем ему расплавиться. При подаче поливаем молодой картофель поплавленным сыром и сразу едим, пока сыр не застыл.

"Попробуйте один раз, и больше вы не захотите готовить молодой картофель иначе)", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

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