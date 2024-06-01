Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как сделать обычные бургеры крупнее, вкуснее и сочнее.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил улучшенный рецепт бургеров, приготовив настоящий монстр-бургер.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво объяснил, что "монстр" этот бургер потому, что он больше обычных, нереально сочный и вкусный.

Чтобы приготовить домашние бургеры, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

фарш говяжий

соль и перец – по вкусу

булочки для бургеров

бекон

листья салата

кетчуп

кислый огурец

помидор

сир чеддер

Для одного бургера нам понадобится две котлеты. Из говяжьего фарша "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует котлеты, добавляет соль и перец по вкусу и обжаривает их на гриле буквально по две минуты с каждой стороны до готовности.

В конце выкладываем на котлеты по слайсу сыра, чтобы он расплавился. Также вместе с котлетами обжариваем слайс бекона.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для одного бургера использовал две булочки: разрезал каждую пополам, взял две нижние части и одну верхнюю и подогрел их на гриле, чтобы они были хрустящими.

Соленый огурец, сладкий лук и помидор нарезаем кольцами, салат моем и обрываем листья.

Осталось собрать бургер. Нижнюю часть булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает кетчупом, выкладывает листья салата, лук, бекон, огурец, помидор, котлету с сыром, снова нижнюю часть булочки, кетчуп, помидор, огурец, лук, котлету с сыром, салат и накрывает все верхней частью булки.

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