"Бите стекло" будет радовать яркими цветами и освежающим вкусом, который вы можете выбрать сами, в зависимости от того, какое желе предпочитаете и какой цвет вам нравится больше.

Этот десерт многим знаком с детства, поэтому важно знать рецепт, который еще пригодится в будущем. Как приготовить этот сладкий перекус, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Желе – 3 пачки (вишня, клубника, киви)

Вода для желе (немного меньше, чем указано на упаковке)

Желатин – 25 г

Вода для желатина (теплая) – 0,5 стакана

Сметана (16%) – 600 г

Сахарная пудра – 4 ст.л. (по вкусу)

Крекер – 140 г

Приготовление:

Разведите желе согласно инструкции на упаковке, но используйте немного меньше воды, чтобы желе получилось плотнее. Разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике. Залейте желатин теплой водой и оставьте набухать на 20 минут.

В миске взбейте сметану с сахарной пудрой до однородной консистенции. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до полного растворения. Не допускайте кипения.

Влейте растопленный желатин в сметану, быстро и тщательно размешайте. Нарежьте застывшее желе на кубики. Добавьте кубики желе и крекеры к сметанной смеси и аккуратно перемешайте, чтобы желе и крекеры равномерно распределились.

Вылейте получившуюся массу в форму для десертов, разровняйте поверхность. Поместите форму в холодильник на 5-6 часов для полного застывания.

Последние новости Украины:

Как приготовить молодой картофель: простой и вкусный рецепт, как в ресторане.

Салат с редиской и этой заправкой будет необычным: рецепт весенней вкуснятины.

Удивите родных этим блюдом из молодой капусты: вкусный рецепт.