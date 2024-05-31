Этот десерт многим знаком с детства, поэтому важно знать рецепт, который еще пригодится в будущем. Как приготовить этот сладкий перекус, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Желе – 3 пачки (вишня, клубника, киви)
- Вода для желе (немного меньше, чем указано на упаковке)
- Желатин – 25 г
- Вода для желатина (теплая) – 0,5 стакана
- Сметана (16%) – 600 г
- Сахарная пудра – 4 ст.л. (по вкусу)
- Крекер – 140 г
Приготовление:
Разведите желе согласно инструкции на упаковке, но используйте немного меньше воды, чтобы желе получилось плотнее. Разлейте желе в формы и оставьте застывать в холодильнике. Залейте желатин теплой водой и оставьте набухать на 20 минут.
В миске взбейте сметану с сахарной пудрой до однородной консистенции. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до полного растворения. Не допускайте кипения.
Влейте растопленный желатин в сметану, быстро и тщательно размешайте. Нарежьте застывшее желе на кубики. Добавьте кубики желе и крекеры к сметанной смеси и аккуратно перемешайте, чтобы желе и крекеры равномерно распределились.
Вылейте получившуюся массу в форму для десертов, разровняйте поверхность. Поместите форму в холодильник на 5-6 часов для полного застывания.
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