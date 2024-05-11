В этом весеннем салате главное – это заправка, а с количеством ингредиентов можно экспериментировать, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и находящиеся в холодильнике продукты.

С такой заправкой можно приготовить салат, например со шпинатом и луком – и будет вкусно.

«Можно просто редиску нарезать с этим соусом – будет чрезвычайно.

Вот с помидорами эту заправку я не люблю. А с салатным листочком, зеленью, огурцами, редисом - это весенняя вкусняшка!», - рассказала на своей странице Дария, эксперт по быстрой и вкусной еде.

Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.

Поэтому кулинар решила поделиться рецептом только заправки.

«А остальные ингредиенты добавляйте по вашему вкусу», - рассказала Дария.

Ингредиенты для заправки понадобятся следующие: 250 г сметаны любой жирности, 3 отварных яичных желтка, 2 ч.ложки лимонного сока, 1 ст.ложка без горки жидкого меда, пучок укропа, соль по вкусу.

Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.

Также хозяйка назвала ингредиенты для салата, с которым эта заправка будет гармоничной.

"Заправляем салат, в котором содержится 2 или более ингредиентов из перечня", - отметила Дарья.

Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.

Это шпинат, салатные листья, можно немного щавеля, черемша, зеленый лук, шнит-лук, отварные яичные белки, редька дайкон, редис, огурец.

«Я тоже такой салат делаю весной. Зелень бросаю всю, которая есть под рукой. И люблю желтки отдельно перетереть, тогда очень нежная заправка получается»,

«Кажется мне, что эту заправку можно есть и без салата»,

«Какая вкуснятина!» , - комментируют подписчицы на страницу Дарии, комментируя этот рецепт.

Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.

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