С такой заправкой можно приготовить салат, например со шпинатом и луком – и будет вкусно.
«Можно просто редиску нарезать с этим соусом – будет чрезвычайно.
Вот с помидорами эту заправку я не люблю. А с салатным листочком, зеленью, огурцами, редисом - это весенняя вкусняшка!», - рассказала на своей странице Дария, эксперт по быстрой и вкусной еде.
Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.
Поэтому кулинар решила поделиться рецептом только заправки.
«А остальные ингредиенты добавляйте по вашему вкусу», - рассказала Дария.
Ингредиенты для заправки понадобятся следующие: 250 г сметаны любой жирности, 3 отварных яичных желтка, 2 ч.ложки лимонного сока, 1 ст.ложка без горки жидкого меда, пучок укропа, соль по вкусу.
Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.
Также хозяйка назвала ингредиенты для салата, с которым эта заправка будет гармоничной.
"Заправляем салат, в котором содержится 2 или более ингредиентов из перечня", - отметила Дарья.
Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.
Это шпинат, салатные листья, можно немного щавеля, черемша, зеленый лук, шнит-лук, отварные яичные белки, редька дайкон, редис, огурец.
«Я тоже такой салат делаю весной. Зелень бросаю всю, которая есть под рукой. И люблю желтки отдельно перетереть, тогда очень нежная заправка получается»,
«Кажется мне, что эту заправку можно есть и без салата»,
«Какая вкуснятина!» , - комментируют подписчицы на страницу Дарии, комментируя этот рецепт.
Как приготовить самую вкусную заправку к весенним салатам.
Последние новости Украины:
Не горчат и не пустые: как вырастить идеальные огурцы в открытом грунте.
Любимый салат из редиса: простой и вкусный рецепт.
Молодая капуста будет таять во рту: рецепт, который мгновенно станет любимым.