Молодая капуста – это необыкновенный овощ, который не только вкусный, но и невероятно полезный, кроме того, это низкокалорийная альтернатива для тех, кто заботится о своем весе.

Молодую капусту добавляют в салаты и борщ. Молодую капусту тушат, жарят и добавляют в другие блюда.

Одним из таких популярных блюд являются стейки из молодой капусты. Простое и очень легкое в приготовлении блюдо, вариантов которого есть большое количество.

Стейки из молодой капусты готовят с начинкой и без, со специями, грибами и фаршем. Но самый быстрый и простой вариант приготовления такого блюда – просто под сыром.

«Запеченная капуста. Рецепт очень простой, без апельсиновых маринадов, грибов и фарша. Все очень просто!», - отметила блогер Соловей Наталья.

Блюдо из молодой капусты.

Молодую капусту нарезаем на круглые кусочки – шириной примерно до 2 см. Противень необходимо застелить пергаментом и смазать масло. Накрываем капусту фольгой и запекаем 60–90 минут при температуре 160°С до мягкости.

Затем блогер советует смешать 2 яйца, добавить соевый соус и натертый сыр. Смазываем и уже без фольги запекаем капусту 5-7 минут до готовности.



«Все, приятного аппетита! Мои главные эксперты оценили и съели все, и это мое лучшее вознаграждение», - подчеркнула Наталья.

Блюдо из молодой капусты.

В комментариях подписчики на страницу блогера отмечают, что даже не знали о существовании такого блюда из молодой капусты.

«Очень интересный рецепт запеченной капусты»,

«Так необычно выглядит, аж есть захотелось»,

«Очень интересный рецепт, никогда не пробовала»,

«Впервые такое вижу, не знала, что капусту можно запекать»,

«Выглядит очень аппетитно! Никогда так не готовила капусту! Тоже попробую!»,

"Нереально вкусно!".

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