На своей странице в Instagram одесский ресторатор Савва Либкин показал, как просто и правильно приготовить молодой картофель, чтобы ваши гости сказали "Вау!".

"Каждый год примерно в конце апреля на Привозе появляется молодой картофель. Мелкий, размером примерно 1,5 сантиметра, он самый вкусный. Покупать лучше сразу очищенный", - рассказал ресторатор.

Если будете чистить молодой картофель самостоятельно, то Савва Либкин рекомендует делать это по специальной технологии – без ножей или овощечисток.

Сначала просто моем картошку. Берем крупную соль и добавляем в миску с водой, размешиваем и помещаем туда картофель. После этого одеваем резиновые перчатки и руками хорошо перемешиваем картофель, чтобы он очистился – на это может уйти до 10-15 минут.

Очищенный молодой картофель отвариваем в несоленой воде в течение 20-25 минут, а затем сливаем воду и ставим картофель на огонь еще буквально на несколько минут, чтобы он подсушился.

На сковороду Савва Либкин наливает оливковое масло и разогревает его. Выкладываем картофель на сковороду и обжариваем ее примерно 10 минут, периодически помешивая, просто двигая сковородой.

В процессе ресторатора обязательно добавляет к молодому картофелю хороший кусочек сливочного масла. Берем молодой чеснок и свежий укроп, мелко нарезаем, добавляем к картошке и перемешиваем.

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