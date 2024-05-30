Для добавления свежести и аромата можно использовать фрукты в качестве украшения или прослойки, в зимний период можно использовать замороженные ягоды или фрукты.

Такой торт хорошо подходит для романтичного ужина с близким человеком, вы можете выбрать и другой цвет для крема, об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты для коржа:

100 г сахара

Щепотка соли

50 г меда

50 г сливочного масла

0,5 ч.л. соды

1 яйцо

280 г муки

Ингредиенты для крема:

400 г маскарпоне

60 г холодных сливок (33-36%)

80 г сахарной пудры

Приготовление коржа:

В кастрюле подогрейте мед, сливочное масло, соль и сахар на среднем огне. Постоянно помешивайте, пока смесь не станет слегка коричневой. Снимите кастрюлю с огня и добавьте соду. Смесь начнет пениться, это нормально.

Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она немного остыла. Добавьте яйцо и быстро перемешайте. Постепенно вводите муку, пока не получится липкое и немного жидкое тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и поместите его в холодильник на час. Найдите или нарисуйте форму сердца на бумаге и вырежьте. Раскатайте тесто на пергаментной бумаге, используя форму сердца в качестве шаблона. Вырежьте тесто по форме.

Наколите каждую лепешку вилкой и выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке 7-8 минут, до золотистого цвета.

Приготовление крема:

В миске взбейте маскарпоне, холодные сливки и сахарную пудру до образования густого и однородного крема. Взбивайте недолго, чтобы крем не расслоился. По желанию, окрасьте часть крема пищевым красителем для украшения.

Выложите первый корж на сервировочную тарелку и равномерно нанесите слой крема. Повторите процесс с оставшимися коржами и кремом. С помощью окрашенного крема украсьте верх и бока торта по своему желанию.

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