Такой торт хорошо подходит для романтичного ужина с близким человеком, вы можете выбрать и другой цвет для крема, об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
Ингредиенты для коржа:
- 100 г сахара
- Щепотка соли
- 50 г меда
- 50 г сливочного масла
- 0,5 ч.л. соды
- 1 яйцо
- 280 г муки
Ингредиенты для крема:
- 400 г маскарпоне
- 60 г холодных сливок (33-36%)
- 80 г сахарной пудры
Приготовление коржа:
В кастрюле подогрейте мед, сливочное масло, соль и сахар на среднем огне. Постоянно помешивайте, пока смесь не станет слегка коричневой. Снимите кастрюлю с огня и добавьте соду. Смесь начнет пениться, это нормально.
Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она немного остыла. Добавьте яйцо и быстро перемешайте. Постепенно вводите муку, пока не получится липкое и немного жидкое тесто.
Заверните тесто в пищевую пленку и поместите его в холодильник на час. Найдите или нарисуйте форму сердца на бумаге и вырежьте. Раскатайте тесто на пергаментной бумаге, используя форму сердца в качестве шаблона. Вырежьте тесто по форме.
Наколите каждую лепешку вилкой и выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке 7-8 минут, до золотистого цвета.
Приготовление крема:
В миске взбейте маскарпоне, холодные сливки и сахарную пудру до образования густого и однородного крема. Взбивайте недолго, чтобы крем не расслоился. По желанию, окрасьте часть крема пищевым красителем для украшения.
Выложите первый корж на сервировочную тарелку и равномерно нанесите слой крема. Повторите процесс с оставшимися коржами и кремом. С помощью окрашенного крема украсьте верх и бока торта по своему желанию.
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