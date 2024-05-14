Приготовить омлет на завтрак – что может быть проще.
Но повар Александр Огородник решил поделиться на своей страничке некоторыми тонкостями этого самого популярного блюда на завтрак.
Ингредиенты понадобятся следующие: 3 куриных яйца, 30 мл молока (или сливок), соль, перец, пармезан, лосось или хамон по желанию.
«Молоко или сливки – придадут более сочности такой», - подчеркнул повар.
Как приготовить омлет.
Яйца, молоко или сливки, соль и перец соединяем в миске и взбалтываем венчиком.
«Сбивать очень сильно не нужно. Главное, чтобы все «подружилось», – отметил Александр.
Тем временем разогреваем сковороду – нужно, чтобы она была хорошо разогретой. Выкладываем кусочек сливочного масла и выливаем яйца.
«И здесь нужно все быстро. Немножко его помешаем и оставляем, чтобы яйца немного прихватились снизу. Главное – не жарить его до конца. Он должен быть немного сырой. Выключаю плиту и скручиваю. Омлет готов!», – рассказал повар, показывая процесс приготовления омлета.
Как приготовить омлет.
Также Александр Огородник посоветовал добавить уже в омлет на тарелку сыр пармезан.
«Благодаря тому, что мы оставили его немного сыроватым, он уже «дошел» и должен быть очень сочным и нежным», - отметил повар.
В комментариях к рецепту некоторые подписчики удивились, что омлет должен быть недожаренным, другие наоборот рассказывают, что именно такие омлеты учат готовить на курсах кулинарии.
«За 29 лет думала, что хоть омлет умею готовить, и тут ты развеял мои убеждения»,
«Наш шеф на курсах также учил, что настоящий базовый омлет тоже сыроватый внутри, а кроме того во многих французских ресторанах омлет совсем не приправят ни солью, ни перцем, хотя по-моему, то самый кайф ресторанной пищи заключается именно в том, что повар доводит свои блюда по вкусу, чтобы, когда их пробуешь, сразу ловишь кайф»,
Как приготовить омлет.
«Пробовала омлет во Франции, не знаю какой там секрет, но это было что-то невероятное – пышный, нежный и сочный – вкуснятина! Был не рулетиком, а просто такими рваными кусочками. Попробую по вашему рецепту, может, будет похожим».
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