Как приготовить нежный и пышный омлет на завтрак – известный повар поделился секретами, благодаря которым знакомое всем блюдо приобретет другой вкус.

Приготовить омлет на завтрак – что может быть проще.

Но повар Александр Огородник решил поделиться на своей страничке некоторыми тонкостями этого самого популярного блюда на завтрак.

Ингредиенты понадобятся следующие: 3 куриных яйца, 30 мл молока (или сливок), соль, перец, пармезан, лосось или хамон по желанию.

«Молоко или сливки – придадут более сочности такой», - подчеркнул повар.

Как приготовить омлет.

Яйца, молоко или сливки, соль и перец соединяем в миске и взбалтываем венчиком.

«Сбивать очень сильно не нужно. Главное, чтобы все «подружилось», – отметил Александр.

Тем временем разогреваем сковороду – нужно, чтобы она была хорошо разогретой. Выкладываем кусочек сливочного масла и выливаем яйца.

«И здесь нужно все быстро. Немножко его помешаем и оставляем, чтобы яйца немного прихватились снизу. Главное – не жарить его до конца. Он должен быть немного сырой. Выключаю плиту и скручиваю. Омлет готов!», – рассказал повар, показывая процесс приготовления омлета.

Как приготовить омлет.

Также Александр Огородник посоветовал добавить уже в омлет на тарелку сыр пармезан.

«Благодаря тому, что мы оставили его немного сыроватым, он уже «дошел» и должен быть очень сочным и нежным», - отметил повар.

В комментариях к рецепту некоторые подписчики удивились, что омлет должен быть недожаренным, другие наоборот рассказывают, что именно такие омлеты учат готовить на курсах кулинарии.

«За 29 лет думала, что хоть омлет умею готовить, и тут ты развеял мои убеждения»,

«Наш шеф на курсах также учил, что настоящий базовый омлет тоже сыроватый внутри, а кроме того во многих французских ресторанах омлет совсем не приправят ни солью, ни перцем, хотя по-моему, то самый кайф ресторанной пищи заключается именно в том, что повар доводит свои блюда по вкусу, чтобы, когда их пробуешь, сразу ловишь кайф»,

Как приготовить омлет.

«Пробовала омлет во Франции, не знаю какой там секрет, но это было что-то невероятное – пышный, нежный и сочный – вкуснятина! Был не рулетиком, а просто такими рваными кусочками. Попробую по вашему рецепту, может, будет похожим».

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