Приготовить омлет на завтрак – что может быть проще.

Но повар Александр Огородник решил поделиться на своей страничке некоторыми тонкостями этого самого популярного блюда на завтрак.

Ингредиенты понадобятся следующие: 3 куриных яйца, 30 мл молока (или сливок), соль, перец, пармезан, лосось или хамон по желанию.

«Молоко или сливки – придадут более сочности такой», - подчеркнул повар.

как приготовить омлет

Как приготовить омлет.

Яйца, молоко или сливки, соль и перец соединяем в миске и взбалтываем венчиком.

«Сбивать очень сильно не нужно. Главное, чтобы все «подружилось», – отметил Александр.

Тем временем разогреваем сковороду – нужно, чтобы она была хорошо разогретой. Выкладываем кусочек сливочного масла и выливаем яйца.

«И здесь нужно все быстро. Немножко его помешаем и оставляем, чтобы яйца немного прихватились снизу. Главное – не жарить его до конца. Он должен быть немного сырой. Выключаю плиту и скручиваю. Омлет готов!», – рассказал повар, показывая процесс приготовления омлета.

как приготовить омлет

Как приготовить омлет.

Также Александр Огородник посоветовал добавить уже в омлет на тарелку сыр пармезан.

«Благодаря тому, что мы оставили его немного сыроватым, он уже «дошел» и должен быть очень сочным и нежным», - отметил повар.

В комментариях к рецепту некоторые подписчики удивились, что омлет должен быть недожаренным, другие наоборот рассказывают, что именно такие омлеты учат готовить на курсах кулинарии.

«За 29 лет думала, что хоть омлет умею готовить, и тут ты развеял мои убеждения»,

«Наш шеф на курсах также учил, что настоящий базовый омлет тоже сыроватый внутри, а кроме того во многих французских ресторанах омлет совсем не приправят ни солью, ни перцем, хотя по-моему, то самый кайф ресторанной пищи заключается именно в том, что повар доводит свои блюда по вкусу, чтобы, когда их пробуешь, сразу ловишь кайф»,

как приготовить омлет

Как приготовить омлет.

«Пробовала омлет во Франции, не знаю какой там секрет, но это было что-то невероятное – пышный, нежный и сочный – вкуснятина! Был не рулетиком, а просто такими рваными кусочками. Попробую по вашему рецепту, может, будет похожим».

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