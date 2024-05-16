Этим вкуснейшим рецептом на завтрак из яиц поделился финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повар Николай Люлько.

Готовя завтрак, многие предпочитают омлеты и блюда из яиц.

Финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повар Николай Люлько, зная любовь людей к таким завтракам, предложил на своей странице в Инстаграм рецепт еще одного вкусного блюда, с которого можно начать свой день, наполненный энергией.

Речь идет о шакшуке, но немного необычном.

Рецепт вкусного завтрака с яйцами.

Ингредиенты для шакшуки нужны следующие. Для соуса Лук 40 г, Перец болгарский 80 г, Чеснок 5 г, Соль/перец 1/0,5 г, Паприка копченая 1 г, Кориандр мел. 2 г, Сахар 2 г, Томаты пилатти 100 г, Вода 40 г, Масло 10 г, прец чили 2 г (по желанию).

«Лук и перец нарезаем кубиком, обжариваем на очень разогретой сковороде до золотистой корочки 3-4 мин. Добавляем томаты, воду и все специи. Тушим 2 минуты», - рассказал финалист «Мастер Шеф» о ходе приготовления шакушки на завтрак.

Рецепт вкусного завтрака с яйцами.

Теперь вторая часть приготовления. Для этого нужны чорисо 60 г (пикантная свиная колбаса, основной пряностью которой является паприка, придающая колбасе типичный красный цвет), готовый соус, яйца – 3 шт., листья свежего кориандра 5 г (или петрушка), жареный нут (можно арахис).

Рецепт вкусного завтрака с яйцами.

Следующий ход приготовления шакушки таков: обжариваем чорисо, добавляем соус, вбиваем яйца, подсаливаем.

«На среднем огне тушим пока яичный белок не приготовится! Очень важно, чтобы соус был жидковатый (регулируете водой), чтобы было чему испаряться, пока яйца не приготовятся!», - отмечал Николай Люлько.

Рецепт вкусного завтрака с яйцами.

Шашкушку подаем с листьями кориандра или петрушки с жареным нутом или арахисом.

Напомним, что классическая шакшука готовится с добавлением помидоров, перца, репчатого лука и специй.

Последние новости Украины:

Отличная замена омлету на завтрак: Хименес-Браво поделился вкусной идеей.

Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет: повар дал рецепт ароматного завтрака.

Эта яичница заставит забыть другие завтраки: жена Сергея Бабкина дала рецепт.