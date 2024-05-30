Рецепт такого печенья будет очень полезен для любителей сладкого, ведь делается оно очень быстро и без усилий, об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 120 г сахара
- Немного пищевого красного красителя
- 40 мл теплого молока
- 200 г муки
- 15 г какао
- Щепотка соли
- 60 г мягкого сливочного масла
- 1 ч.л. разрыхлителя
Приготовление:
В миске взбейте яйцо с сахаром до образования пышной и светлой массы. Вмешайте в яичную смесь теплое молоко и красный пищевой краситель. Количество красителя регулируйте в зависимости от его концентрации, следуя инструкции на упаковке.
В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, постоянно перемешивая. Добавьте мягкое сливочное масло и замесите однородное тесто.
Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте его в морозильной камере на 30 минут. Достаньте тесто из морозильной камеры и раскатайте его до толщины около 5 мм. Вырежьте из теста сердечки с помощью формочки для печенья.
Обваляйте каждое печенье в сахарной пудре с обеих сторон, чтобы придать им красивую мраморную текстуру.
Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Готовое печенье остудите на решетке и подавайте.
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