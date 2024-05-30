Если хотите получить более яркий красный цвет, добавьте больше красителя, но делайте это осторожно, чтобы избежать чрезмерной насыщенности искусственного цвета.

Рецепт такого печенья будет очень полезен для любителей сладкого, ведь делается оно очень быстро и без усилий, об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

1 яйцо

120 г сахара

Немного пищевого красного красителя

40 мл теплого молока

200 г муки

15 г какао

Щепотка соли

60 г мягкого сливочного масла

1 ч.л. разрыхлителя

Приготовление:

В миске взбейте яйцо с сахаром до образования пышной и светлой массы. Вмешайте в яичную смесь теплое молоко и красный пищевой краситель. Количество красителя регулируйте в зависимости от его концентрации, следуя инструкции на упаковке.

В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, постоянно перемешивая. Добавьте мягкое сливочное масло и замесите однородное тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте его в морозильной камере на 30 минут. Достаньте тесто из морозильной камеры и раскатайте его до толщины около 5 мм. Вырежьте из теста сердечки с помощью формочки для печенья.

Обваляйте каждое печенье в сахарной пудре с обеих сторон, чтобы придать им красивую мраморную текстуру.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Готовое печенье остудите на решетке и подавайте.

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