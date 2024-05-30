Рецепт такого печенья будет очень полезен для любителей сладкого, ведь делается оно очень быстро и без усилий, об этом в Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 120 г сахара
  • Немного пищевого красного красителя
  • 40 мл теплого молока
  • 200 г муки
  • 15 г какао
  • Щепотка соли
  • 60 г мягкого сливочного масла
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Приготовление:

В миске взбейте яйцо с сахаром до образования пышной и светлой массы. Вмешайте в яичную смесь теплое молоко и красный пищевой краситель. Количество красителя регулируйте в зависимости от его концентрации, следуя инструкции на упаковке.

В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль.Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, постоянно перемешивая. Добавьте мягкое сливочное масло и замесите однородное тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте его в морозильной камере на 30 минут. Достаньте тесто из морозильной камеры и раскатайте его до толщины около 5 мм. Вырежьте из теста сердечки с помощью формочки для печенья.

Обваляйте каждое печенье в сахарной пудре с обеих сторон, чтобы придать им красивую мраморную текстуру.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Готовое печенье остудите на решетке и подавайте.

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