Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм, что ароматные приправы и сочетание курицы с тыквой и кускусом создают насыщенный и неповторимый вкус, который непременно порадует вас и ваших гостей.
Ингредиенты (на две порции):
- Приправа «Ароматная Курочка» или «Аппетитные Крыльца» — 1 упаковка
- Куриные голени — 400 г
- Кускус — 50 г
- Тыква — 100 г
- Лук синий — 2 головки
- Чеснок — 3 зубчика
- Кокосовое молоко — 100 мл
- Свежая мята — 2 веточки
- Лимонный сок — 5 мл
- Цедра лимона — несколько стружек
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите пакет для запекания из комплекта приправы. На дно пакета выложите куриные голени, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте в пакет кускус и 2 ложки приправы. Хорошо перемешайте.
Очистите и нарежьте тыкву кубиками, лук нарежьте полукольцами, а чеснок измельчите. Выложите их в пакет.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, влейте в пакет кокосовое молоко. Завяжите пакет и слегка встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.
Поместите пакет с ингредиентами на противень и запекайте в духовке 40 минут. По готовности выньте пакет из духовки, аккуратно разрежьте его, чтобы выпустить пар, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите куриные голени с тыквой и кускусом на тарелки. Украсьте блюдо стружками лимонной цедры и свежей мятой для дополнительного аромата и красоты.
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