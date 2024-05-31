Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать необычную курицу с нежным вкусом к ужину.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм, что ароматные приправы и сочетание курицы с тыквой и кускусом создают насыщенный и неповторимый вкус, который непременно порадует вас и ваших гостей.

Ингредиенты (на две порции):

Приправа «Ароматная Курочка» или «Аппетитные Крыльца» — 1 упаковка

Куриные голени — 400 г

Кускус — 50 г

Тыква — 100 г

Лук синий — 2 головки

Чеснок — 3 зубчика

Кокосовое молоко — 100 мл

Свежая мята — 2 веточки

Лимонный сок — 5 мл

Цедра лимона — несколько стружек

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите пакет для запекания из комплекта приправы. На дно пакета выложите куриные голени, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте в пакет кускус и 2 ложки приправы. Хорошо перемешайте.

Очистите и нарежьте тыкву кубиками, лук нарежьте полукольцами, а чеснок измельчите. Выложите их в пакет.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, влейте в пакет кокосовое молоко. Завяжите пакет и слегка встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.

Поместите пакет с ингредиентами на противень и запекайте в духовке 40 минут. По готовности выньте пакет из духовки, аккуратно разрежьте его, чтобы выпустить пар, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите куриные голени с тыквой и кускусом на тарелки. Украсьте блюдо стружками лимонной цедры и свежей мятой для дополнительного аромата и красоты.

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