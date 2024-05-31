Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытные вареники на пару с сыром и шкварками, получится весьма необычно.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 150 мл
- Соль – 5 г
- Пищевая сода – ½ ч. л.
Для начинки:
- Брынза – 200 г
- Укроп – 10 г
Для соуса:
- Сметана – 100 г
- Белый хрен – 10 г
- Соль – 3 г
Для шкварок:
- Сало – 100 г
- Луковица – 1 шт.
Приготовление:
Просейте муку в миску, сделайте в центре лунку. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте соль, соду и кефир. Хорошо перемешайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Влейте яичную смесь в лунку в муке и замесите тесто.
Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. В миске смешайте брынзу с измельченным укропом. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм.
Вырежьте кружочки из теста с помощью стакана. В центр каждого кружочка выложите начинку из брынзы и укропа, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Плотно слепите края, чтобы вареники не раскрылись во время варки.
Нарежьте сало небольшими кусочками. Обжарьте сало на сковороде до хрустящего состояния, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился, выложите вареники в пароварку и готовьте примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и нежными. Смешайте сметану с белым хреном и добавьте соль. Хорошо перемешайте.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.