Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусные вареники на пару, их лучше всего дополнить зеленью и сыром.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытные вареники на пару с сыром и шкварками, получится весьма необычно.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 150 мл

Соль – 5 г

Пищевая сода – ½ ч. л.

Для начинки:

Брынза – 200 г

Укроп – 10 г

Для соуса:

Сметана – 100 г

Белый хрен – 10 г

Соль – 3 г

Для шкварок:

Сало – 100 г

Луковица – 1 шт.

Приготовление:

Просейте муку в миску, сделайте в центре лунку. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте соль, соду и кефир. Хорошо перемешайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Влейте яичную смесь в лунку в муке и замесите тесто.

Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. В миске смешайте брынзу с измельченным укропом. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм.

Вырежьте кружочки из теста с помощью стакана. В центр каждого кружочка выложите начинку из брынзы и укропа, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Плотно слепите края, чтобы вареники не раскрылись во время варки.

Нарежьте сало небольшими кусочками. Обжарьте сало на сковороде до хрустящего состояния, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился, выложите вареники в пароварку и готовьте примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и нежными. Смешайте сметану с белым хреном и добавьте соль. Хорошо перемешайте.

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