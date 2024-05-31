Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сытные вареники на пару с сыром и шкварками, получится весьма необычно.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 150 мл
  • Соль – 5 г
  • Пищевая сода – ½ ч. л.

Для начинки:

  • Брынза – 200 г
  • Укроп – 10 г

Для соуса:

  • Сметана – 100 г
  • Белый хрен – 10 г
  • Соль – 3 г

Для шкварок:

  • Сало – 100 г
  • Луковица – 1 шт.

Приготовление:

Просейте муку в миску, сделайте в центре лунку. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте соль, соду и кефир. Хорошо перемешайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Влейте яичную смесь в лунку в муке и замесите тесто.

Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. В миске смешайте брынзу с измельченным укропом. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм.

Вырежьте кружочки из теста с помощью стакана. В центр каждого кружочка выложите начинку из брынзы и укропа, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Плотно слепите края, чтобы вареники не раскрылись во время варки.

Нарежьте сало небольшими кусочками. Обжарьте сало на сковороде до хрустящего состояния, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился, выложите вареники в пароварку и готовьте примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и нежными. Смешайте сметану с белым хреном и добавьте соль. Хорошо перемешайте.

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