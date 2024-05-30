Подавать салат лучше сразу, чтобы картофель не размок от лука и заправки и не испортил свой хрустящий вкус, советует автор кулинарного блога.

Такой салат будет довольно насыщенным, так как в его основе будет картофель, однако при этом он не будет и жирным, ведь остальные продукты не требуют прожарки, рассказывает автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе – 1 штука

Свежий огурец – 1 большой

Маринованный лук – 2 средние луковицы

Твердый сыр – 100 грамм

Картофель «Пай» – количество по желанию

Майонез – 150 грамм

Соль – по вкусу (для слоя с огурцами)

Для приготовления картофеля «Пай»:

Картофель – 3 средние картофелины

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Нарежьте картофель на терке для «корейской моркови». Оставьте нарезанный картофель в холодной воде на 10 минут, чтобы удалить излишки крахмала. Просушите картофель бумажными салфетками.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Жарьте картофель небольшими порциями до золотистого цвета и хрустящей корочки. Выложите готовый картофель на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла.

Отварное куриное филе нарежьте кубиками или разделите на волокна. Огурец нарежьте тонкими полосками или кубиками. Маринованный лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками.

Твердый сыр натрите на крупной терке. На блюдо первым слоем выложите нарезанное куриное филе. Сверху добавьте нарезанный огурец и слегка присолите его.

Затем выложите маринованный лук. Посыпьте натертым твердым сыром. Покройте все слои майонезом. Верхним слоем выложите приготовленный картофель «Пай».

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